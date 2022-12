iPad 2022 giảm giá sốc sau khi vừa mới lên kệ

iPad Pro M2 và iPad Gen 10 về Việt Nam sau hơn một tháng được Apple công bố. Hãng không áp giá sàn cho các hệ thống phân phối trong nước nên giá niêm yết không đồng đều. Giá iPad Pro M2 được chào bán với giá từ 23,9 triệu đồng tại một số đại lý như FPT Shop, Thế Giới Di Động và CellphoneS. Trong khi đó, Di Động Việt có giá khởi điểm từ 21,9 triệu đồng. Tuy nhiên, khi vừa lên kệ, iPad thế hệ mới đã được các đại lý đã giảm 1-3 triệu đồng. Ví dụ, tại FPT Shop, bản Pro M2 11 inch, 128 GB kết nối Wi-Fi giảm một triệu đồng xuống còn 22,9 triệu đồng. Bản 512 GB giảm ba triệu đồng xuống 33,9 triệu đồng. Phiên bản 12,9 inch cũng được giảm giá 1-3 triệu đồng. Trong khi đó, từ giá niêm yết 21,9 triệu đồng, Pro M2 11 inch được giảm thêm một triệu đồng tại Di Động Việt. Ngoài ra, hệ thống này đang giảm hai triệu đồng cho iPad Gen 10, xuống còn 10,9 triệu đồng. Trái với cơn khát iPhone 14 series, nguồn hàng của iPad Pro M2 và iPad Gen 10 tương đối dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu đợt cao điểm. Vì vậy, các đại lý cho biết việc giảm giá iPad 2022 là để cạnh tranh trong dịp mua sắm cuối năm. Do các hệ thống tự triển khai chương trình, mức giảm có sự chênh lệch giữa các cửa hàng. iPad Pro M2 mới có khung máy hoàn thiện từ nhôm nguyên khối thân thiện với môi trường, gồm 2 tuỳ chọn màu sắc là bạc và xám. Cụm camera chính ở mặt lưng gồm 2 ống kính: góc rộng và góc siêu rộng kèm cảm biến LiDAR. Cụm camera này có khả năng quay video ProRes. Ở mặt trước, Apple trang bị cho iPad Pro mới 2 tuỳ chọn kích thước màn hình: 11 inch và 12.9 inch, trong đó bản 11 inch có màn hình LCD IPS Liquid Retina, còn bản 12.9 inch có màn hình mini-LED Liquid Retina XDR. Cả 2 đều có tần số quét màn hình 120Hz ProMotion, tuy nhiên do sử dụng tấm nền mini-LED nên phiên bản 12.9 inch có độ sáng cao hơn, lên tới gần 2000 nits ở điều kiện lý tưởng. iPad Pro mới trang bị cụm camera TrueDepth hỗ trợ tính năng mở khoá gương mặt Face ID, kèm theo đó là camera selfie 12MP góc siêu rộng. Apple đưa con chip M2 từ dòng MacBook Air và MacBook Pro xuống các thiết bị iPad giúp cải thiện hiệu năng xử lý đáng kinh ngạc. Theo đó, con chip M2 sở hữu 8 nhân CPU, 10 nhân GPU, cho hiệu năng xử lý đồ hoạ cải thiện tới 35%. Với Neural Engine mới có 16 nhân, kết hợp CPU và GPU giúp hiệu suất tổng thể nhanh hơn 40% so với chip M1. Ngoài ra băng thông bộ nhớ hợp nhất cũng cải thiện 50% so với thế hệ trước. Thế hệ iPad Pro mới vẫn có dung lượng bộ nhớ hợp nhất tối đa 16GB và bộ nhớ lưu trữ từ 128GB tới 2TB. Về cấu hình, iPad Gen 10 được trang bị con chip A14 Bonic, đây là nâng cấp đáng kể so với A13 Bionic trên iPad Gen 9 của năm ngoái. Con chip mới này sẽ giúp iPad Gen 10 cải thiện đến 20% hiệu năng CPU, đồng thời tăng 10% khả năng xử lý đồ họa so với thế hệ trước. Apple cho rằng, với chip A14 Bionic, iPad Gen 10 sẽ nhanh hơn 5 lần so với máy tính bảng Android bán chạy nhất. Ngoài ra, iPad Gen 10 sẽ có những chuẩn kết nối hiện đại nhất như Wi-Fi 6 và 5G tùy từng phiên bản. Đặc biệt, cổng USB-C trên máy đã thay thế cho cổng Lightning truyền thống. Hệ thống camera 12 MP đem lại trải nghiệm trọn vẹn trong cả tác vụ quay phim, chụp ảnh, livestream… >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

