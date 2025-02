Vô tình tải ứng dụng này, coi chừng bay sạch tiền tài khoản

Trung tâm Chống lừa đảo Quốc gia (Trung Quốc) cảnh báo nguy cơ mất tiền từ thẻ ngân hàng do tính năng NFC trên điện thoại, kẻ gian có thể biến điện thoại của nạn nhân thành máy POS để rút tiền. (Ảnh: Thư viện pháp luật) NFC là công nghệ giao tiếp tầm gần, thường dùng trong kiểm soát ra vào, khóa điện tử và thanh toán không tiếp xúc, nhưng cũng có thể bị lợi dụng để đánh cắp tiền.(Ảnh: Quectel) Kẻ gian giả danh nhân viên hỗ trợ khách hàng, gọi điện báo nạn nhân cần hủy dịch vụ tính phí và yêu cầu họ tải xuống một ứng dụng lạ để thực hiện thao tác.(Ảnh: The Strauss Center) Khi nạn nhân cài đặt và đăng nhập vào ứng dụng này, điện thoại của họ có thể bị biến thành máy POS, cho phép quẹt thẻ và thực hiện giao dịch mà họ không hay biết. (Ảnh: Finextra Research) Kẻ gian hướng dẫn nạn nhân bật NFC và đặt thẻ ngân hàng lên mặt sau điện thoại để "xác nhận thông tin", nhưng thực chất là để thực hiện giao dịch trái phép và rút tiền. (Ảnh: MK Group) Theo chuyên gia Vương Tử Lăng, lừa đảo qua NFC chưa phổ biến tại Trung Quốc, nhưng người dùng có nguy cơ mất tiền cao hơn khi tải xuống các ứng dụng lạ có chứa mã độc. (Ảnh: Sectricity) Để bảo vệ tài khoản, người dùng nên tắt NFC khi không cần thiết, tránh tải ứng dụng không rõ nguồn gốc, chỉ giao dịch trên nền tảng uy tín và không chia sẻ thông tin thẻ ngân hàng. (Ảnh: Tech Advisor) Nếu gặp sự cố khi thanh toán hoặc giao dịch trực tuyến, người dùng nên liên hệ trực tiếp với dịch vụ khách hàng chính thức, không tin vào các cuộc gọi lạ và không cho phép người khác điều khiển điện thoại từ xa. (Ảnh: NFC World) Mời quý độc giả xem thêm video: Người phụ nữ suýt mất 700 triệu đồng cho đối tượng xưng công an lừa đảo.

Trung tâm Chống lừa đảo Quốc gia (Trung Quốc) cảnh báo nguy cơ mất tiền từ thẻ ngân hàng do tính năng NFC trên điện thoại, kẻ gian có thể biến điện thoại của nạn nhân thành máy POS để rút tiền. (Ảnh: Thư viện pháp luật) NFC là công nghệ giao tiếp tầm gần, thường dùng trong kiểm soát ra vào, khóa điện tử và thanh toán không tiếp xúc, nhưng cũng có thể bị lợi dụng để đánh cắp tiền.(Ảnh: Quectel) Kẻ gian giả danh nhân viên hỗ trợ khách hàng, gọi điện báo nạn nhân cần hủy dịch vụ tính phí và yêu cầu họ tải xuống một ứng dụng lạ để thực hiện thao tác.(Ảnh: The Strauss Center) Khi nạn nhân cài đặt và đăng nhập vào ứng dụng này, điện thoại của họ có thể bị biến thành máy POS, cho phép quẹt thẻ và thực hiện giao dịch mà họ không hay biết. (Ảnh: Finextra Research) Kẻ gian hướng dẫn nạn nhân bật NFC và đặt thẻ ngân hàng lên mặt sau điện thoại để "xác nhận thông tin", nhưng thực chất là để thực hiện giao dịch trái phép và rút tiền. (Ảnh: MK Group) Theo chuyên gia Vương Tử Lăng, lừa đảo qua NFC chưa phổ biến tại Trung Quốc, nhưng người dùng có nguy cơ mất tiền cao hơn khi tải xuống các ứng dụng lạ có chứa mã độc. (Ảnh: Sectricity) Để bảo vệ tài khoản, người dùng nên tắt NFC khi không cần thiết, tránh tải ứng dụng không rõ nguồn gốc, chỉ giao dịch trên nền tảng uy tín và không chia sẻ thông tin thẻ ngân hàng. (Ảnh: Tech Advisor) Nếu gặp sự cố khi thanh toán hoặc giao dịch trực tuyến, người dùng nên liên hệ trực tiếp với dịch vụ khách hàng chính thức, không tin vào các cuộc gọi lạ và không cho phép người khác điều khiển điện thoại từ xa. (Ảnh: NFC World) Mời quý độc giả xem thêm video: Người phụ nữ suýt mất 700 triệu đồng cho đối tượng xưng công an lừa đảo.