Không phải iPhone 14, siêu phẩm nào của Apple ra mắt cuối năm 2022?

Nhiều tin đồn xuất hiện thời gian qua cho biết, Apple đang phát triển thế hệ thứ hai của dòng AirPods Pro để ra mắt trong năm 2022 này. Hiện các nguồn tin đều cho rằng, mẫu tai nghe true wireless cao cấp mới của Apple sẽ ra mắt vào quý 4 năm nay với loạt cải tiến, nâng cấp đáng mong đợi. AirPods Pro 2 sẽ có thiết kế mới, hỗ trợ định dạng Apple Lossless (ALAC) và hộp sạc có thể phát ra âm thanh để người dùng tìm ra vị trí khi sử dụng tính năng Find My. Nhà phân tích Ming Chi Kuo lưu ý rằng tai nghe nhét tai mới sẽ có ngoại hình giống với Beats Fit Pro. Không giống như AirPods, Beats Fit Pro không có thân kéo dài xuống dưới, khiến tai nghe này trông khá nhỏ gọn.iPad Pro M2 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10 tới đây, có nâng cấp đáng chú ý là sự hiện diện của công nghệ Mini LED. Mini LED chính là công nghệ do Apple phát triển và dự kiến sẽ đưa lên các dòng thiết bị iPad và MacBook của hãng - mà iPad Pro 11 inch đời 2022 là một trong những thiết bị đầu tiên áp dụng công nghệ này. Nâng cấp kế tiếp xuất hiện trên iPad Pro thế hệ mới chính là hệ thống camera - và cũng là nâng cấp đáng chú ý không kém nếu bạn yêu thích điện ảnh. iPad Pro M2 (2022) sẽ trang bị hệ thống camera tương đồng với iPhone 13: hai camera 12 MP 6 12 MP với khả năng chụp góc siêu rộng và chống rung OIS; cùng với đèn flash kép phục vụ chụp ảnh đêm. iPad Pro mới có khả năng được trang bị bộ vi xử lý Apple M2 do thế hệ hiện tại đã được tích hợp Apple M1. Mặc dù vẫn chưa có nhiều thông tin về vi xử lý mới, nhưng Apple M2 được cho sẽ sử dụng quy trình sản xuất 3 nm của TSMC. Có dự đoán cho rằng, Apple sẽ nâng cấp iPad bình dân với thiết kế mới, bao gồm màn hình 10.5 inch, cổng USB-C, cạnh phẳng, camera lồi. Các tính năng khác được đồn là chip A14 Bionic, hỗ trợ 5G. Dù iPad thế hệ 10 có thể vẫn giữ lại nút Touch ID, tin đồn gợi ý thiết bị sẽ không còn jack tai nghe. Apple giới thiệu iPad thế hệ 9 vào tháng 9/2021 với các tính năng quan trọng như màn hình 10.2 inch, chip A13 Bionic, camera trước 12MP hỗ trợ Center Stage, True Tone và gấp đôi dung lượng tối thiểu. Theo nhà phân tích Ming Chi Kuo, Apple chuẩn bị ra mắt Apple TV mới vào nửa sau năm 2022. Nó sẽ dùng chip A14 và RAM 4GB, theo Gurman, nên có tốc độ nhanh hơn hẳn so với Apple TV 4K hiện nay, vốn dùng chip A12 và RAM 3GB. Được giới thiệu tháng 4/2021, Apple TV 4K có giá thấp nhất 179 USD cho bộ nhớ 32GB, còn Apple TV HD vẫn có giá 149 USD. Ngược lại, nhiều thiết bị streaming từ Chromecast và Roku chỉ có giá từ 25 đến 100 USD. Sau khi công bố Mac Studio, Apple úp mở về phiên bản Mac Pro dùng chip tự phát triển sẽ ra sau. Năm 2020, Apple cho biết quá trình chuyển đổi từ chip Intel sang Apple Silicon trên dòng Mac cần 2 năm để hoàn thành, vì vậy Mac Pro mới có thể ra mắt cuối năm nay. Có tin đồn cho rằng, Mac Pro mới sẽ trang bị chip M2 Ultra và M2 Extreme, kích thước nhỏ hơn. Nó là máy tính Mac nhanh nhất từ trước đến nay, vượt mặt cả Mac Studio dùng chip M1 Ultra. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

