Hé lộ loạt nâng cấp "đáng đồng tiền" của bộ đôi iPhone 14 Pro

Mới đây, chuyên gia phân tích công nghệ Mark Gurman của Bloomberg cho biết iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ mang đến những nâng cấp lớn so với tiền nhiệm của chúng và các điện thoại mới sẽ có giao diện tổng thể giống như các mẫu cũ. Chuyên gia phân tích của Bloomberg tiếp tục khẳng định rằng, bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ đi kèm thiết kế "hình viên thuốc", thay thế cho "tai thỏ" đã có trên nhiều thế hệ iPhone. Thiết kế "tai thỏ" xuất hiện lần đầu tiên trên chiếc iPhone X ra mắt vào tháng 9/2017, đồng nghĩa với việc Apple đã áp dụng thiết kế này cho 5 thế hệ iPhone. Ông Gurman cho biết Apple có thể sẽ loại bỏ phiên bản iPhone 14 mini (5,4 inch) để thay bằng mẫu iPhone 14 Max (6,7 inch). Thêm vào đó, iPhone 14 (6,1 inch) và và iPhone 14 Max sẽ được trang bị chip A15 Bionic, trong khi iPhone 14 Pro (6,1 inch) và iPhone 14 Pro Max (6,7 inch) sẽ được cung cấp sức mạnh bởi chip A16 mới, dựa trên quy trình sản xuất 4nm tiên tiến hơn, giúp cải thiện hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Ông Gurman cũng ủng hộ các tin đồn cho biết iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ có cảm biến chính 48 MP mới, và đây là lý do tại sao camera của chúng trở nên lớn hơn. Cảm biến góc rộng 48 MP được cho là lớn hơn so với cảm biến 12 MP mà nó thay thế, chiều cao của ống kính cũng tăng khoảng 5 - 10%. Trước đó, thông tin này đã từng được hé lộ bởi nhà phân tích Ming-Chi Kuo. Ông Gurman cho biết dòng iPhone 14 cũng có thể cung cấp kết nối vệ tinh, cho phép điện thoại gửi tin nhắn và cảnh báo phản hồi khẩn cấp không cần sóng di động. Cuối cùng, Gurman cho biết Apple đang xem xét tung ra tuỳ chọn màu sắc tươi mới cho iPhone 14 series. Các báo cáo mới đây cho thấy, một trong những màu sắc mới có thể là màu tím trên iPhone 14 và iPhone 14 Pro. Một số nguồn tin rò rỉ cho biết, iPhone 14 sẽ có giá 799 USD (khoảng 18,3 triệu đồng), tương đương mức giá của iPhone 13 hiện tại. iPhone 14 Max, phiên bản "Pro Max giá rẻ" sẽ có giá khởi điểm là 899 USD (20,5 triệu đồng). iPhone 14 Pro được cho sẽ có giá khởi điểm 1.099 USD (khoảng 25,1 triệu đồng) - tăng 100 USD so với iPhone 13 Pro. iPhone 14 Pro Max có giá 1.199 USD (khoảng 27,5 triệu đồng) - cũng tăng 100 USD so với iPhone 13 Pro Max hiện tại. iPhone 14 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9/2022. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

