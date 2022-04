Tất tật những thay đổi ấn tượng của bộ đôi iPhone 14 Pro

Về ngoại hình, các mẫu iPhone 14 sẽ rất giống với dòng iPhone 13. Tuy nhiên, leaker nổi tiếng Jon Prosser tin rằng Apple sẽ sử dụng các vật liệu cao cấp hơn như hợp kim titan cho khung viền. Bên cạnh đó, sơ đồ bị rò rỉ cho thấy Apple sẽ giữ lại cụm camera lớn và kích thước tương tự cho iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Sự khác biệt đáng chú ý duy nhất là phần cắt màn hình “viên thuốc” và “đục lỗ” thay cho “tai thỏ”. Tuy nhiên, thay đổi thiết kế này sẽ chỉ xuất hiện trên các model “Pro”, trong khi các mẫu iPhone 14 giá cả phải chăng hơn vẫn có phần khuyết đỉnh ở viền trên giống như dòng iPhone 13 hiện tại. Phần nhô ra của camera sau sẽ lớn hơn một chút, có thể là do camera rộng 48MP lớn hơn. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, camera này sẽ cho phép quay video 8K và chụp ảnh 12MP chi tiết bằng cách sử dụng kỹ thuật pixel binning (gộp pixel). Việc giảm kích cỡ viền bezel và loại bỏ “tai thỏ” sẽ giúp kéo dài màn hình hơn. Các nguồn tin từ nhà phân tích chuỗi cung ứng màn hình Ross Young, Mark Gurman của Bloomberg, người dùng Twitter - Dylandtk và ông Kuo đều đồng thuận với tin đồn cặp iPhone 14 Pro sẽ sử dụng vết cắt hình “viên thuốc” và “đục lỗ”. Phần “đục lỗ” sẽ chứa camera selfie trong khi phần cắt “viên thuốc” chứa các thành phần Face ID. Nhờ vậy, màn hình sẽ hiển thị được nhiều nội dung hơn. Tuy nhiên, các phần cắt sẽ chiếm nhiều không gian hơn so với những tin đồn ban đầu. Các hình ảnh render bị rò rỉ về dòng iPhone 14 tiết lộ vị trí các phím vật lý của chúng giống như dòng iPhone 13 và cũng cho thấy khay SIM. Điều này dập tắt những tin đồn trước đó rằng các mẫu iPhone 14 Pro sẽ không có khe cắm SIM vật lý và thay vào đó dựa vào eSIM. Tuy nhiên, Apple có thể tung ra một biến thể chỉ eSIM của iPhone 14 tại một số thị trường nhất định, chẳng hạn như Mỹ. Một thay đổi thú vị được cho là sắp xảy ra với dòng sản phẩm iPhone 14 là Apple có thể ngừng sản xuất iPhone “mini”.iPhone 14 series sẽ bao gồm 4 phiên bản Phone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Về kích thước màn hình, iPhone 14 vani và iPhone 14 Pro dự kiến sẽ có màn hình 6.1 inch. Trong khi đó, các mẫu Max sẽ có màn hình 6,7 inch. Camera chính 48MP và phần cắt màn hình sẽ chỉ độc quyền cho các mẫu iPhone 14 Pro. Các tin đồn khác cho biết, Apple có thể dành bộ vi xử lý A16 cho iPhone 14 Pro và tiếp tục sử dụng chip A15 cho các mẫu iPhone 14/ iPhone 14 Max. Tất cả các mẫu iPhone 14 sẽ có RAM 6GB nhưng sự khác biệt về bộ vi xử lý là một thay đổi đáng kể so với chiến lược thông thường của Apple. Apple dự kiến công bố “gia đình” iPhone 14 trong sự kiện hàng năm vào tháng 9. Giá bán của chúng vẫn chưa được tiết lộ nhưng nhiều khả năng sẽ vẫn giữ mức giá của dòng iPhone 2022 tương đương với thế hệ iPhone 13 năm ngoái.

Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.





