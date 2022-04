Lộ giá bán, diện mạo iPhone 14 series khiến iFan ngỡ ngàng

Theo nguồn tin từ LeaksApplePro, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sắp ra mắt dự kiến sẽ có giá cao hơn so với thế hệ iPhone 13 ra mắt vào năm ngoái. Cụ thể, iPhone 14 sẽ có giá 799 USD (khoảng 18,3 triệu đồng), tương đương mức giá của iPhone 13 hiện tại. iPhone 14 Max, phiên bản thay thế cho mẫu iPhone 14 mini, sẽ có giá 899 USD (20,5 triệu đồng). Apple hiện đang bán ra iPhone 13 mini với giá khởi điểm 699 USD (khoảng 16 triệu đồng). Hai phiên bản iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max lại có tăng cao hơn 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) so với thế tiền nhiệm. iPhone 14 Pro được cho sẽ có giá khởi điểm là 1.099 USD (khoảng 25,1 triệu đồng) - tăng 100 USD so với iPhone 13 Pro. iPhone 14 Pro Max có giá 1.199 USD (khoảng 27,4 triệu đồng) - tăng 100 USD so với iPhone 13 Pro Max. Nguyên nhân cho việc giá tăng thêm 200 USD ở iPhone 14 Max so với iPhone 13 mini được cho là vì máy sẽ được trang bị màn hình OLED có kích thước lên đến 6,7 inch, bằng iPhone 14 Pro Max. Với 2 phiên bản Pro/Pro Max, mức giá tăng hẳn 100 USD cho từng phiên bản này đến từ những nâng cấp quan trọng. Đó là iPhone 14 Pro và 14 Pro Max dự kiến trang bị màn hình với thiết kế mới hoàn toàn khi không "tai thỏ"; camera sau cũng sẽ được nâng cấp lên 48MP thay vì chỉ 12 MP như hiện tại, hỗ trợ quay video 8K. Từ thiết kế đến cấu hình bên trong, bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đang khiến iFan vô cùng tò mò. Theo một số tin đồn, kích cỡ thực tế của bộ đôi iPhone 14 Pro năm nay sẽ chỉ có thay đổi nhỏ so với cặp iPhone 13 Pro năm ngoái. Với kích thước 147,46 x 71,45 x 7,85mm, iPhone 14 Pro sẽ cao và dày hơn một chút so với người tiền nhiệm - iPhone 13 Pro (có màn hình 6,1 inch). Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max sẽ giảm một chút chiều cao và chiều rộng tổng thể của iPhone 13 Pro Max (màn hình 6,7 inch), giảm xuống 160,7 x 77,58mm từ 160,8 x 78,1mm tương ứng. Theo MacRumors, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có camera sau lồi lên nổi bật hơn so với những phiên bản năm ngoái, mang lại độ dày tổng thể lên đến 12,02mm (cặp iPhone 13 Pro có độ dày lên tới 11,45mm). Nói cách khác, camera sau và sự kết hợp màn hình có vết cắt “viên thuốc” và “đục lỗ” sẽ là những điểm khác biệt chính giữa bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 13 Pro ngay từ cái nhìn đầu tiên. iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro sẽ được trang bị chip A16 Bionic mới nhất cùng RAM cao hơn, trong khi các bản iPhone 14 và iPhone 14 Max sẽ chỉ trang bị chip A15 được làm mới. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

