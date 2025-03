Loài cây "quý như vàng" ở Việt Nam, cả thế giới coi như báu vật

Cây vân sam Fansipan (Abies delavayi) là loài cây quý hiếm, đặc hữu của dãy Hoàng Liên Sơn, sinh trưởng ở độ cao trên 2.800 mét. (Ảnh:wikipedia) Với thân hình thẳng đứng, vỏ sần sùi và tán lá xanh thẫm, loài cây này thích nghi hoàn hảo với điều kiện khí hậu lạnh giá, sương mù dày đặc.(Ảnh:treesandshrubsonline) Cây vân sam Fansipan đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, giúp giữ đất, chống xói mòn và điều hòa nguồn nước. (Ảnh: Flowers of India) Loài cây này còn là biểu tượng của sự bền bỉ và sức sống mãnh liệt, được người dân địa phương coi trọng. (Ảnh: Oregon State Landscape Plants) Hiện nay, cây vân sam Fansipan đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do biến đổi khí hậu và sự xâm lấn của con người. (Ảnh: Threatened Conifers of the World) Các nhà khoa học và tổ chức bảo tồn đang nỗ lực gieo trồng nhân tạo và hạn chế khai thác để bảo vệ loài cây này. (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên) Cây vân sam Fansipan được cộng đồng quốc tế quan tâm và được đánh giá là loài cực kỳ nguy cấp trong Danh sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). (Ảnh: Conifers Garden) Việc bảo tồn cây vân sam Fansipan không chỉ là trách nhiệm của các nhà khoa học mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội. (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cây hiếm khi nở hoa, cứ nở là được coi như điềm báo.

Cây vân sam Fansipan (Abies delavayi) là loài cây quý hiếm, đặc hữu của dãy Hoàng Liên Sơn, sinh trưởng ở độ cao trên 2.800 mét. (Ảnh:wikipedia) Với thân hình thẳng đứng, vỏ sần sùi và tán lá xanh thẫm, loài cây này thích nghi hoàn hảo với điều kiện khí hậu lạnh giá, sương mù dày đặc.(Ảnh:treesandshrubsonline) Cây vân sam Fansipan đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, giúp giữ đất, chống xói mòn và điều hòa nguồn nước. (Ảnh: Flowers of India) Loài cây này còn là biểu tượng của sự bền bỉ và sức sống mãnh liệt, được người dân địa phương coi trọng. (Ảnh: Oregon State Landscape Plants) Hiện nay, cây vân sam Fansipan đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do biến đổi khí hậu và sự xâm lấn của con người. (Ảnh: Threatened Conifers of the World) Các nhà khoa học và tổ chức bảo tồn đang nỗ lực gieo trồng nhân tạo và hạn chế khai thác để bảo vệ loài cây này. (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên) Cây vân sam Fansipan được cộng đồng quốc tế quan tâm và được đánh giá là loài cực kỳ nguy cấp trong Danh sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). (Ảnh: Conifers Garden) Việc bảo tồn cây vân sam Fansipan không chỉ là trách nhiệm của các nhà khoa học mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội. (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cây hiếm khi nở hoa, cứ nở là được coi như điềm báo.