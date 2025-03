"Zoom" kỹ đôi môi của vợ Đoàn Văn Hậu sau thẩm mỹ

Qua hình ảnh, có thể thấy đôi môi của Doãn Hải My đã dần ổn định sau quá trình phun. Làn môi căng mọng, phủ một lớp màu nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên vốn có. Sắc môi mới mang tông hồng cam tinh tế, tạo hiệu ứng tươi tắn và rạng rỡ ngay cả khi không trang điểm. Đôi môi hiện tại của Doãn Hải My đã có độ mềm mại, bóng nhẹ làm nổi bật vẻ căng tràn sức sống. Kết hợp cùng làn da trắng mịn, đường nét thanh thoát của gương mặt, nhan sắc của vợ Đoàn Văn Hậu càng thêm phần cuốn hút. Dù chỉ mới hoàn thành quá trình phun môi cách đây không lâu nhưng màu màu sắc đôi môi của Doãn Hải My đã lên khá tự nhiên, không hề bị thâm hay quá đậm. Sở hữu phong cách nhẹ nhàng, sang trọng, Doãn Hải My chưa từng chạy theo những xu hướng làm đẹp quá đà. Thay vào đó, nàng Wags luôn có những lựa chọn tinh tế, phù hợp với bản thân. Chính sự duyên dáng và chỉn chu ấy đã giúp Hải My ghi điểm trong mắt công chúng. Chia sẻ của Doãn Hải My nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi từ trước đến nay, cô vốn được biết đến với phong cách đẹp tự nhiên. Vợ Đoàn Văn Hậu thẳng thắn bày tỏ: "Quyết định phun môi sát Tết thật sự là một nước đi liều lĩnh. Ai cũng bảo rằng phải mất khoảng 2 tháng màu môi mới lên chuẩn đẹp. Nếu đẹp được như mong muốn, mình sẽ chia sẻ chỗ làm với mọi người".

Qua hình ảnh, có thể thấy đôi môi của Doãn Hải My đã dần ổn định sau quá trình phun. Làn môi căng mọng, phủ một lớp màu nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên vốn có. Sắc môi mới mang tông hồng cam tinh tế, tạo hiệu ứng tươi tắn và rạng rỡ ngay cả khi không trang điểm. Đôi môi hiện tại của Doãn Hải My đã có độ mềm mại, bóng nhẹ làm nổi bật vẻ căng tràn sức sống. Kết hợp cùng làn da trắng mịn, đường nét thanh thoát của gương mặt, nhan sắc của vợ Đoàn Văn Hậu càng thêm phần cuốn hút. Dù chỉ mới hoàn thành quá trình phun môi cách đây không lâu nhưng màu màu sắc đôi môi của Doãn Hải My đã lên khá tự nhiên, không hề bị thâm hay quá đậm. Sở hữu phong cách nhẹ nhàng, sang trọng, Doãn Hải My chưa từng chạy theo những xu hướng làm đẹp quá đà. Thay vào đó, nàng Wags luôn có những lựa chọn tinh tế, phù hợp với bản thân. Chính sự duyên dáng và chỉn chu ấy đã giúp Hải My ghi điểm trong mắt công chúng. Chia sẻ của Doãn Hải My nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi từ trước đến nay, cô vốn được biết đến với phong cách đẹp tự nhiên. Vợ Đoàn Văn Hậu thẳng thắn bày tỏ: "Quyết định phun môi sát Tết thật sự là một nước đi liều lĩnh. Ai cũng bảo rằng phải mất khoảng 2 tháng màu môi mới lên chuẩn đẹp. Nếu đẹp được như mong muốn, mình sẽ chia sẻ chỗ làm với mọi người".