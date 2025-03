Ngắm bò tót lớn nhất thế giới, nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam

1. Loài bò hoang dã lớn nhất thế giới. Bò tót có thể cao tới 2,2 mét và nặng hơn 1.000 kg, khiến chúng trở thành loài bò hoang dã lớn nhất hành tinh. Ảnh: Pinterest. 2. Cặp sừng ấn tượng. Cả bò tót đực và cái đều có sừng cong hình lưỡi liềm, dài tới 80 cm, giúp chúng tự vệ trước kẻ săn mồi và thể hiện sức mạnh trong đàn. Ảnh: Pinterest. 3. Màu lông thay đổi theo giới tính và tuổi tác. Bò tót đực trưởng thành có lông màu đen bóng, trong khi bò cái và bò non có màu nâu sáng hơn. Tất cả bò tót đều có chân trắng đặc trưng, trông như đi "bốt trắng". Ảnh: Pinterest. 4. Sống theo bầy đàn. Bò tót thường sống theo đàn từ 8-11 con, do một con bò cái đầu đàn dẫn dắt. Những con đực trưởng thành thường sống đơn độc hoặc chỉ nhập đàn trong mùa sinh sản. Ảnh: Pinterest. 5. Sở hữu sức mạnh đáng nể. Bò tót cực kỳ khỏe, có thể húc gãy cây cối và chống lại những kẻ săn mồi như hổ hoặc báo. Khi cảm thấy bị đe dọa, chúng có thể trở nên rất hung dữ. Ảnh: Pinterest. 6. Tiêu thụ lượng thực vật khổng lồ mỗi ngày. Bò tót là động vật ăn cỏ, chủ yếu ăn lá cây, cỏ non và chồi non. Chúng cần một lượng thức ăn khổng lồ mỗi ngày để duy trì cơ thể đồ sộ của mình. Ảnh: Pinterest. 7. Phân bố rộng nhưng số lượng đavd suy giảm. Bò tót từng xuất hiện ở nhiều khu vực rừng tại Ấn Độ, Đông Nam Á và miền Nam Trung Quốc, nhưng hiện nay số lượng đã giảm mạnh do săn bắn và mất môi trường sống. Ảnh: Pinterest. 8. Được xếp vào danh sách loài Sắp nguy cấp. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), bò tót hiện nằm trong danh sách loài Sắp nguy cấp. Tại Việt Nam, chúng là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

