Hai cá thể khỉ lạc vào nhà dân ở Kon Tum: Loài cực hiếm

Khi biết chúng là động vật rừng quý hiếm, bà Y Dương đã tự nguyện báo và giao nộp cho Hạt Kiểm lâm huyện. Hạt Kiểm lâm đã tiếp nhận và chuyển giao hai cá thể khỉ này cho Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái để thả về môi trường tự nhiên. (Ảnh: Dân việt) Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) là một loài khỉ thuộc họ Cercopithecidae, sống chủ yếu ở các khu rừng mưa nhiệt đới và rừng thưa ở Đông Nam Á. Chúng được gọi là khỉ đuôi lợn vì đuôi của chúng có hình dạng giống đuôi lợn, ngắn và mập. Khỉ đuôi lợn có lông màu xám hoặc nâu, với khuôn mặt màu hồng nhạt. Chúng có thể nặng tới 10kg, với con đực thường lớn hơn con cái.(Ảnh: Wikipédia) Khỉ đuôi lợn sống theo bầy đàn, do một con đực thống lĩnh. Chúng ăn tạp, chủ yếu ăn hoa quả, lá cây, côn trùng và đôi khi cả động vật nhỏ. Khỉ đuôi lợn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng, giúp phân tán hạt giống và duy trì sự cân bằng sinh thái. Tuy nhiên, loài này đang bị đe dọa do mất môi trường sống và săn bắt trái phép.(Ảnh: Wikipedia)Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), còn được gọi là khỉ đít đỏ, là một loài khỉ khác thuộc họ Cercopithecidae, phân bố rộng rãi từ Đông Bắc Ấn Độ, Trung Quốc đến Đông Nam Á. (Ảnh: MyBIS) Điểm đặc trưng của loài này là khuôn mặt đỏ tươi, đặc biệt ở con đực trưởng thành, và vùng mông không có lông, cũng có màu đỏ. Khỉ mặt đỏ có lông dài, dày và xù xì, thường có màu nâu đậm hoặc đen. Chúng có thể nặng từ 5 đến 10kg.(Ảnh: Observation) Khỉ mặt đỏ cũng sống theo bầy đàn, và có cấu trúc xã hội phức tạp với nhiều con đực và con cái. Chúng ăn nhiều loại thực phẩm, từ trái cây, hạt, lá cây, côn trùng đến cả những loài động vật nhỏ. Khỉ mặt đỏ cũng đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống và săn bắt trái phép.(Ảnh: India Biodiversity Portal) Việc bảo tồn các loài khỉ này rất quan trọng để duy trì sự đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái. Các cơ quan chức năng và tổ chức bảo tồn cần tiếp tục nỗ lực bảo vệ môi trường sống của chúng và ngăn chặn các hoạt động săn bắt trái phép.(Ảnh: Dân việt) Công tác giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của bảo tồn động vật hoang dã cũng cần được đẩy mạnh, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ các loài động vật quý hiếm. (Ảnh: Dân việt)

