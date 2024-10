Hai cá thể rùa vừa giao nộp ở Quảng Ngãi: Loài trong Sách Đỏ

Cả hai con rùa đều khỏe mạnh, tổng trọng lượng 7kg. Sở đề xuất thả chúng về môi trường tự nhiên tại hồ Liệt Sơn, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, dưới sự giám sát của Hạt Kiểm lâm liên huyện Sơn Tịnh - TP Quảng Ngãi. (Ảnh: SGGP) Rùa hộp trán vàng có tên khoa học là Cuora galbinifrons. Đây là một loài rùa quý hiếm sinh sống tại các vùng rừng ẩm ướt của cả ba miền nước ta. (Ảnh: blogspot) Tuy nhiên số lượng rùa hộp trán vàng ở Việt Nam còn lại rất ít do chúng đẹp nên bị săn lùng ráo riết. (Ảnh: blogspot) Rùa hộp trán vàng hiện đã được đưa vào danh sách những 50 loài nguy cấp nhất thế giới. (Ảnh: blogspot) Rùa hộp trán vàng sở hữu chiếc yếm đặc biệt gồm hai mảnh có thể cử động được, trong đó nửa yếm phía trước có thể khép kín lại được khi đầu thụt vào trong mai. (Ảnh: vncreatures) Thức ăn yêu thích của rùa hộp trán vàng là giun đất, cá, thịt, chuối chín và các loại rau và có tập tính bới đất để vùi trứng trước khi đẻ. Chúng đẻ trứng vào tháng 6. (Ảnh: vncreatures) Rùa hộp lưng đen hay còn gọi là rùa hộp Đông Nam Á hay rùa hộp Mã Lai là một phân loài của loài rùa hộp Cuora amboinensis. (Ảnh:wikipedia) Chúng hiện là động vật quý hiếm, nằm trong danh sách các loài động vật cần được bảo tồn.(Ảnh:Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group) Rùa hộp lưng đen là phân loài cỡ trung bình, Hai bên đầu có 3 đôi sọc màu vàng. Đầu và cổ có các sọc vàng. Có một sọc vàng nổi bật kéo dài từ cổ đến mũi, phía trên mắt. Các đường sọc từ hàm và mắt ghép lại với nhau ở phía tai trước khi chạy dài xuống phần cổ phía dưới. Con non có đặc điểm tương tự như con trưởng thành.(Ảnh:Thai National Parks) Mai rùa gồ cao, nhẵn, dài khoảng 20 cm, có màu xám đen. Yếm gồm hai mảnh cử động được, màu vàng. Mai hình vòm giống như cái mũ bảo hiểm có màu xám đậm đến đen. Yếm màu vàng và thường có những chấm đen trên từng tấm yếm cùng với tấm bản lề cho phép rùa có thể đóng kín cơ thể bên trong mai. Chúng có thể biến mình thành một chiếc hộp kín mít bằng cách rụt đầu, chân vào trong và "đậy nắp" lại.(Ảnh:India Biodiversity Portal) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh 5 loài rùa biển quý hiếm của Việt Nam liệt kê trong Sách Đỏ.

Cả hai con rùa đều khỏe mạnh, tổng trọng lượng 7kg. Sở đề xuất thả chúng về môi trường tự nhiên tại hồ Liệt Sơn, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, dưới sự giám sát của Hạt Kiểm lâm liên huyện Sơn Tịnh - TP Quảng Ngãi. (Ảnh: SGGP) Rùa hộp trán vàng có tên khoa học là Cuora galbinifrons. Đây là một loài rùa quý hiếm sinh sống tại các vùng rừng ẩm ướt của cả ba miền nước ta. (Ảnh: blogspot) Tuy nhiên số lượng rùa hộp trán vàng ở Việt Nam còn lại rất ít do chúng đẹp nên bị săn lùng ráo riết. (Ảnh: blogspot) Rùa hộp trán vàng hiện đã được đưa vào danh sách những 50 loài nguy cấp nhất thế giới. (Ảnh: blogspot) Rùa hộp trán vàng sở hữu chiếc yếm đặc biệt gồm hai mảnh có thể cử động được, trong đó nửa yếm phía trước có thể khép kín lại được khi đầu thụt vào trong mai. (Ảnh: vncreatures) Thức ăn yêu thích của rùa hộp trán vàng là giun đất, cá, thịt, chuối chín và các loại rau và có tập tính bới đất để vùi trứng trước khi đẻ. Chúng đẻ trứng vào tháng 6. (Ảnh: vncreatures) Rùa hộp lưng đen hay còn gọi là rùa hộp Đông Nam Á hay rùa hộp Mã Lai là một phân loài của loài rùa hộp Cuora amboinensis. (Ảnh:wikipedia) Chúng hiện là động vật quý hiếm, nằm trong danh sách các loài động vật cần được bảo tồn.(Ảnh:Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group) Rùa hộp lưng đen là phân loài cỡ trung bình, Hai bên đầu có 3 đôi sọc màu vàng. Đầu và cổ có các sọc vàng. Có một sọc vàng nổi bật kéo dài từ cổ đến mũi, phía trên mắt. Các đường sọc từ hàm và mắt ghép lại với nhau ở phía tai trước khi chạy dài xuống phần cổ phía dưới. Con non có đặc điểm tương tự như con trưởng thành.(Ảnh:Thai National Parks) Mai rùa gồ cao, nhẵn, dài khoảng 20 cm, có màu xám đen. Yếm gồm hai mảnh cử động được, màu vàng. Mai hình vòm giống như cái mũ bảo hiểm có màu xám đậm đến đen. Yếm màu vàng và thường có những chấm đen trên từng tấm yếm cùng với tấm bản lề cho phép rùa có thể đóng kín cơ thể bên trong mai. Chúng có thể biến mình thành một chiếc hộp kín mít bằng cách rụt đầu, chân vào trong và "đậy nắp" lại.(Ảnh:India Biodiversity Portal) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh 5 loài rùa biển quý hiếm của Việt Nam liệt kê trong Sách Đỏ.