GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Thành nhận Huân chương Công trạng cao quý

Thông tin từ Trường đại học Nguyễn Tất Thành - nơi giáo sư Nguyễn Ngọc Thành là chủ tịch danh dự Hội đồng khoa học cho biết, GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Thành được trao tặng huân chương vì những đóng góp cho nhà nước Ba Lan về đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

"Huân chương Công trạng" là hình thức khen thưởng cao nhất của Nhà nước Ba Lan dành cho công dân sở tại do có đóng góp cho công cuộc vì vinh quang và sự phát triển của nước Cộng hòa Ba Lan.

GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Thành.

GS. Nguyễn Ngọc Thành sinh năm 1963 tại Quảng Bình. Ông hiện là Trưởng Bộ môn Tin học ứng dụng và là giáo sư chính thức của Đại học Khoa học và Công nghệ Wroclaw, Ba Lan.

Du học Ba Lan vào năm 1979, ông Nguyễn Ngọc Thành bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1989, được phong giáo sư năm 2006. Năm 2009, ông vinh dự là người Việt Nam đầu tiên được Tổng thống Ba Lan trao danh hiệu Giáo sư cấp Nhà nước .

Năm 2011, ông được đặc cách phong hàm Giáo sư Việt Nam. Ông là thành viên của Hội đồng Thẩm định chất lượng khoa học (thành lập năm 2019), là cơ quan thay thế Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, trực thuộc Tổng thống Cộng hòa Ba Lan. Hội đồng có 47 ngành khoa học và nghệ thuật, mỗi ngành có 3 thành viên. GS. Nguyễn Ngọc Thành có số phiếu bầu cao thứ 2 trong số 9 ứng viên của ngành công nghệ thông tin và là thành viên nước ngoài đầu tiên của Hội đồng.

Trên bình diện quốc tế, GS. Nguyễn Ngọc Thành là Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật IEEE SMC về trí tuệ tập thể tính toán; từng được Hiệp hội ACM (Mỹ) phong tặng danh hiệu "Nhà khoa học xuất sắc".

Ông phụ trách một số dự án nghiên cứu được các chương trình của EU tài trợ như COST, DAAD, Polonor và National Foundation of Research and Development. Đồng thời, là chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia và của Ủy ban châu Âu trong việc đánh giá các dự án nghiên cứu thuộc các chương trình MSCA-IF, REA-FET, EUREKA và COST.

GS. Nguyễn Ngọc Thành cũng là Tổng Biên tập của 2 tạp chí quốc tế Transactions on Computational Collective Intelligence (Springer) và Journal of Information and Telecommunication (Taylor&Francis); Tổng Biên tập 2 seri sách của Nhà xuất bản IGI Global (Mỹ).

GS. Nguyễn Ngọc Thành là nhà khoa học hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI) và trí tuệ nhóm (Collective Intellgence). Ông là tác giả của hơn 450 bài báo công bố trên các tạp chí nổi tiếng, 46 cuốn sách, 2 bằng sáng chế.

Ông có tên trong TOP 2% danh sách các nhà khoa học có ấn phẩm được trích dẫn nhiều nhất (do Đại học Stanford và Elsevier biên soạn năm 2019).

Đối với sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học nước nhà, GS. Nguyễn Ngọc Thành cũng có nhiều đóng góp giá trị. Ông là người khởi xướng và tổ chức nhiều hội nghị quốc tế về tin học ở Việt Nam, thu hút được sự tham gia của nhiều nhà khoa học hàng đầu; hướng dẫn các nghiên cứu sinh Việt Nam bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Ông cũng là đồng sáng lập và là tổng biên tập Vietnam Journal of Computer Science (VJCS) - tạp chí quốc tế của Việt Nam về khoa học máy tính. Đây là tạp chí của Trường đại học Nguyễn Tất Thành hợp tác xuất bản với Springer.