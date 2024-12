Hòn đảo bị bỏ hoang nhiều thế kỷ, mệnh danh 'quái vật ô nhiễm'

Trong suốt Thế chiến II, Đảo Gruinard, một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi bờ biển Scotland, đã trở thành một phần tối tăm của lịch sử. Với chiều dài chỉ khoảng 2km, đảo Gruinard ban đầu là một nơi hoang sơ, chỉ có vài con cừu và thỉnh thoảng mới có người qua lại. Tuy nhiên, sự cô lập và vắng vẻ này đã khiến nó trở thành địa điểm lý tưởng cho những thử nghiệm vũ khí sinh học của Anh. (Ảnh:The Ferret) Năm 1942, trong bối cảnh Thế chiến II đang diễn ra ác liệt, các nhà khoa học tại Porton Down, phòng thí nghiệm tối mật của quân đội Anh, đã chọn đảo Gruinard làm nơi thử nghiệm mầm bệnh than. Bệnh than, gây ra bởi vi khuẩn Bacillus anthracis, là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể lây nhiễm cho cả người và động vật. (Ảnh:IFLScience) Thí nghiệm đầu tiên trên đảo là buộc khoảng 60 con cừu ở các khoảng cách khác nhau xung quanh một thùng chứa mầm bệnh than được kích nổ bằng chất nổ. Kết quả là tất cả cừu đều chết. (Ảnh:BBC) Trong những thí nghiệm sau, máy bay ném bom thả bom chứa mầm bệnh than lên đảo, gây ra cái chết cho nhiều con vật hơn. Các nhà khoa học đã mặc đồ bảo hộ HAZMAT để trở lại đảo, tiến hành phân tích và giải phẫu cừu nhằm hiểu rõ hơn về tác động của bệnh. (Ảnh:The Scotsman) Sau chiến tranh, đảo Gruinard bị bỏ hoang và trở thành cấm địa nghiêm ngặt do ô nhiễm bệnh than. Các bào tử bệnh than có thể tồn tại trong đất suốt nhiều thập kỷ, khiến đảo trở thành một "quái vật ô nhiễm" trong mắt người dân. Đến thập niên 1980, nhận thức rằng vấn đề không tự biến mất, chính phủ Anh đã khởi động một dự án dọn dẹp toàn diện. (Ảnh:BBC) Nhóm dự án, được tiêm vaccine phòng bệnh than và mặc đồ bảo hộ, trở lại đảo để khử trùng bằng cách phun lên lớp đất mặt nước biển và formaldehyde. Hè năm 1987, một đàn cừu được đưa lên đảo Gruinard và không có dấu hiệu nhiễm bệnh nào. (Ảnh: Imperial War Museums) Năm 1988, Bộ Quốc phòng Anh chính thức tuyên bố hòn đảo "an toàn" và bán lại cho những người thừa kế của chủ sở hữu ban đầu với giá 500 bảng Anh. (Ảnh:Wikipedia) Mặc dù đã được tuyên bố an toàn, hòn đảo Gruinard vẫn không có người ở. Câu chuyện về những thí nghiệm trên đảo là một lời nhắc nhở về những nguy cơ của vũ khí sinh học và sự cần thiết phải quản lý chúng cẩn thận. (Ảnh:Argon Electronics) Mời quý độc giả xem thêm video: “Du hành xuyên thời gian” là có thật khi đến hòn đảo kỳ lạ này.

Trong suốt Thế chiến II, Đảo Gruinard, một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi bờ biển Scotland, đã trở thành một phần tối tăm của lịch sử. Với chiều dài chỉ khoảng 2km, đảo Gruinard ban đầu là một nơi hoang sơ, chỉ có vài con cừu và thỉnh thoảng mới có người qua lại. Tuy nhiên, sự cô lập và vắng vẻ này đã khiến nó trở thành địa điểm lý tưởng cho những thử nghiệm vũ khí sinh học của Anh. (Ảnh:The Ferret) Năm 1942, trong bối cảnh Thế chiến II đang diễn ra ác liệt, các nhà khoa học tại Porton Down, phòng thí nghiệm tối mật của quân đội Anh, đã chọn đảo Gruinard làm nơi thử nghiệm mầm bệnh than. Bệnh than, gây ra bởi vi khuẩn Bacillus anthracis, là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể lây nhiễm cho cả người và động vật. (Ảnh:IFLScience) Thí nghiệm đầu tiên trên đảo là buộc khoảng 60 con cừu ở các khoảng cách khác nhau xung quanh một thùng chứa mầm bệnh than được kích nổ bằng chất nổ. Kết quả là tất cả cừu đều chết. (Ảnh:BBC) Trong những thí nghiệm sau, máy bay ném bom thả bom chứa mầm bệnh than lên đảo, gây ra cái chết cho nhiều con vật hơn. Các nhà khoa học đã mặc đồ bảo hộ HAZMAT để trở lại đảo, tiến hành phân tích và giải phẫu cừu nhằm hiểu rõ hơn về tác động của bệnh. (Ảnh:The Scotsman) Sau chiến tranh, đảo Gruinard bị bỏ hoang và trở thành cấm địa nghiêm ngặt do ô nhiễm bệnh than. Các bào tử bệnh than có thể tồn tại trong đất suốt nhiều thập kỷ, khiến đảo trở thành một " quái vật ô nhiễm " trong mắt người dân. Đến thập niên 1980, nhận thức rằng vấn đề không tự biến mất, chính phủ Anh đã khởi động một dự án dọn dẹp toàn diện. (Ảnh:BBC) Nhóm dự án, được tiêm vaccine phòng bệnh than và mặc đồ bảo hộ, trở lại đảo để khử trùng bằng cách phun lên lớp đất mặt nước biển và formaldehyde. Hè năm 1987, một đàn cừu được đưa lên đảo Gruinard và không có dấu hiệu nhiễm bệnh nào. (Ảnh: Imperial War Museums) Năm 1988, Bộ Quốc phòng Anh chính thức tuyên bố hòn đảo "an toàn" và bán lại cho những người thừa kế của chủ sở hữu ban đầu với giá 500 bảng Anh. (Ảnh:Wikipedia) Mặc dù đã được tuyên bố an toàn, hòn đảo Gruinard vẫn không có người ở. Câu chuyện về những thí nghiệm trên đảo là một lời nhắc nhở về những nguy cơ của vũ khí sinh học và sự cần thiết phải quản lý chúng cẩn thận. (Ảnh:Argon Electronics) Mời quý độc giả xem thêm video: “Du hành xuyên thời gian” là có thật khi đến hòn đảo kỳ lạ này.