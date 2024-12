Rùa hộp trán vàng được nhặt trên đường ở Quảng Nam quý cỡ nào?

Bà Hồng đã giao nộp rùa cho Công an xã Đại Đồng. Rùa nặng 1kg, dài 25 cm và có đặc điểm giống loài rùa hộp trán vàng. Công an xã đã bàn giao rùa cho Hạt kiểm lâm Bắc Quảng Nam xử lý theo quy định. Công an xã tuyên dương bà Lê Thị Hồng và khuyến khích người dân khi phát hiện động vật quý hiếm nên báo cáo và giao nộp cho cơ quan chức năng. (Ảnh: Báo Tiền phong) Rùa hộp trán vàng miền Trung có tên khoa học Cuora bourreti. Loài này thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.(Ảnh: Wikipedia) Vì vậy, mọi hành vi như nuôi, nhốt, buôn bán trái phép các cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung đều có thể bị xem xét xử lý hình sự theo điều 244 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 mà không phụ thuộc vào số lượng, khối lượng hay giá trị tang vật. (Ảnh: Turtle Sanctuary Conservation Center) Theo các chuyên gia, rùa hộp trán vàng miền Trung là một trong những loài rùa quý hiếm nhất ở Việt Nam cũng như trên thế giới. (Ảnh: BioLib.cz) Rùa hộp trán vàng miền Trung là loài đặc hữu ở miền Trung Việt Nam, phân bố từ Khánh Hòa đến Thừa Thiên Huế. (Ảnh: Animalia Bio) Loài rùa hộp trán vàng miền Trung chủ yếu sinh sống ở những nơi ẩm ướt.(Ảnh: ZooChat) Thức ăn chủ yếu của loài rùa quý, hiếm này gồm: giun đất, cá, thịt, hoa quả, chuối...(Ảnh: BioLib.cz) Trong những năm qua, số lượng rùa hộp trán vàng miền Trung giảm mạnh do nạn săn bắt để lấy thịt, làm thuốc hoặc làm cảnh. Điều này khiến chúng trở thành một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao. (Ảnh: Cuora.org) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

