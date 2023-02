Giáo viên phải thay đổi cách dạy khi có ChatGPT?

Tại buổi Tọa đàm, đại diện Khoa Quản lý giáo dục cũng đưa ra quan điểm về việc Đảm bảo quyền về dữ liệu đối với các trường khi sử dụng Al và ChatGPT.

AI và ChatGPT hoạt động bằng cách phân tích lượng lớn dữ liệu. Do đó, đảm bảo quyền dữ liệu là rất quan trọng. Quản lý trường học cần đảm bảo rằng dữ liệu của học sinh, giáo viên và nhân viên của họ được bảo vệ và an toàn. AI yêu cầu rất nhiều dữ liệu để hoạt động hiệu quả, nhưng các trường học phải đảm bảo rằng dữ liệu của học sinh được bảo vệ và an toàn. Điều này có thể liên quan đến việc thực hiện các chính sách bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt và các biện pháp bảo mật. Hệ thống AI yêu cầu nhiều dữ liệu để hoạt động hiệu quả và dữ liệu này có thể nhạy cảm, bao gồm thông tin học sinh và hồ sơ học tập. Các trường học phải đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu được áp dụng để bảo vệ chống lại việc truy cập và sử dụng dữ liệu trái phép.