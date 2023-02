Google ra mắt chatbot Bard, cạnh tranh sòng phẳng với ChatGPT

Rạng sáng 7/2 theo giờ Việt Nam, trên blog chính thức, CEO Sundar Pichai của Google đăng tải bài viết Bước đi quan trọng tiếp theo trên hành trình phát triển AI của chúng tôi, qua đó giới thiệu Bard, một dịch vụ đàm thoại AI, đối thủ tiềm tàng của ChatGPT. Bard sẽ trả lời câu hỏi của người dùng và tham gia các cuộc trò chuyện. Pichai tiết lộ đang thử nghiệm công cụ chatbot AI này trên một nhóm nhỏ, trước khi phổ biến rộng rãi hơn trong vài tuần tới. Chi tiết về dịch vụ này sẽ được Google công bố trong sự kiện diễn ra vào 8h30 tối 8/2 (theo giờ Việt Nam) và phát trực tiếp trên YouTube. “Sắp tới, bạn sẽ thấy các tính năng do AI cung cấp trong chức năng "Tìm kiếm", giúp chắt lọc thông tin phức tạp và nhiều quan điểm thành các định dạng dễ hiểu, vì vậy, bạn có thể nhanh chóng hiểu được bức tranh toàn cảnh và tìm hiểu thêm từ web", CEO Sundar Pichai viết trong thông báo của Google hôm 6/2. Công ty đã đưa ra ví dụ về việc sử dụng Bard để đơn giản hóa các chủ đề phức tạp, chẳng hạn như giải thích những khám phá mới từ Kính viễn vọng Không gian James Webb của NASA cho một đứa trẻ 9 tuổi. Theo đó, Bard được vận hành dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn LaMDA của công ty hoặc Mô hình ngôn ngữ cho các ứng dụng đối thoại. Google sẽ mở công nghệ hội thoại cho “những người thử nghiệm đáng tin cậy” trước khi cung cấp dịch vụ rộng rãi hơn cho công chúng, công ty cho biết trong thông báo mới được đưa ra. Theo nhận định của The Verge, thông báo có phần vội vã và chưa đầy đủ của Google là dấu hiệu cho thấy ông lớn công nghệ này không ngồi yên trước sức hút mạnh mẽ của ChatGPT. Mặc dù công nghệ cơ bản của ChatGPT không mang tính cách mạng, quyết định cung cấp miễn phí trên web đã giúp hàng triệu người tiếp cận với hình thức tạo văn bản tự động mới lạ này. Do đó, ChatGPT tạo ra tác động lớn. Hàng loạt cuộc thảo luận sôi nổi về vai trò của chatbot AI đối với giáo dục, công việc và tương lai của tìm kiếm trên Internet – mối quan tâm đặc biệt của Google. Microsoft, công ty đã đầu tư hàng tỷ USD vào OpenAI, cũng đã tận dụng thời điểm này. Công ty dự định tích hợp ChatGPT vào công cụ tìm kiếm Bing cũng như các sản phẩm khác trong bộ phần mềm văn phòng nổi tiếng của mình. Tuần trước, đã xuất hiện ảnh chụp màn hình Bing được tích hợp ChatGPT. >>>Xem thêm video: “Cha đẻ” của siêu AI Chat GPT khiến Google phải “rén” là ai? Nguồn: Kienthucnet.

