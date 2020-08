Gia tài thực sự của streamer giàu nhất Việt Nam khủng cỡ nào?

Được mệnh danh là một trong ''tứ hoàng streamer'', Xemesis là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mê game Việt. Kênh Youtube của nam streamer hiện đã có gần 900.000 lượt theo dõi, trang cá nhân cũng thu hút đến hơn 200 nghìn người follow. Mặc dù xét về độ nổi tiếng, tấu hài hay tần suất xuất hiện, Xemesis có thể không bằng Pewpew, ViruSs hay Độ Mixi nhưng anh chàng cũng sở hữu những kỷ lục khủng. Và nhắc đến Xemesis, người ta chẳng ngại mà gọi anh với biệt danh '' streamer giàu nhất Việt Nam''. Sinh ra và lớn lên tại Anh, xuất thân là quý tử của một gia đình doanh nhân Việt giàu có, không khó hiểu khi Xemesis thường xuyên xuất hiện với những xế hộp bóng loáng, bộ sưu tập hàng hiệu xa xỉ,... Điểm qua khối tài sản khủng của nam streamer có lẽ cũng đủ khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Không chỉ được biết đến là một streamer, kiếm tiền qua kênh Youtube, Xemesis còn là một doanh nhân có tiếng ở Sài Thành. Anh chàng tâm sự, khi mới về Việt Nam đã tiếp quản chuỗi cửa hàng xe moto ''siêu to khổng lồ'' và salon ô tô của gia đình. Công việc kinh doanh của gia đình không làm cản đam mê game của Xemesis, sau đó bản thân nam streamer cũng tự mở một cybergame ở Sài Gòn. Chưa dừng lại ở đó, Xemesis còn lấn sân sang kinh doanh đồ ăn uống với việc mở quán trà sữa. Từng ấy công việc kinh doanh, cùng với thu nhập từ Youtube và gia thế của gia đình cũng đủ để Xemesis có cuộc sống cực sang chảnh.Nam streamer giàu nhất Việt Nam từng khiến người hâm mộ xôn xao khi tậu siêu xe BMW i8 có giá trị hơn 7 tỷ VND. Cận cảnh siêu xe bóng loáng của richkid Xemesis. Xế hộp này cũng được Xemesis lựa chọn để ''đón nàng về dinh'' trong đám cưới với hotgirl Xoài Non. Bộ sưu tập đồng hồ toàn các thương hiệu nổi tiếng của Xemesis có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Chưa kể, nam streamer còn có sở thích xài hàng hiệu, sắm những bộ cánh đắt tiền từ loạt ông lớn thời trang đình đám thế giới. Ngoài những bộ cánh đắt tiền, đồng hồ bạc tỷ và xế hộp bóng loáng, Xemesis còn từng khiến fan mãn nhãn khi giới thiệu về căn hộ tại khu chung cư cao cấp nhất tại Sài Gòn. Đồ nội thất với giá trị đắt đỏ trong nhà Xemesis gây choáng váng với: tủ giày hàng hiệu, tủ rượu tây, phòng livestream với đầy đủ tiện nghi,... Xemesis được nhiều người hâm mộ cho rằng làm streamer, youtube chỉ vì đam mê bởi với khối tài sản kếch xù cùng chuỗi cửa hàng kinh doanh, thì thu nhập từ mạng xã hội của anh chàng này có lẽ chỉ đủ cho một lần ssi shopping ''sương sương'' cùng vợ. Tháng 11/2019, streamer giàu nhất Việt Nam chính thức nên duyên cùng hotgirl Phạm Trang (Xoài Non), trở thành một trong nhưng cặp đôi trai tài - gái sắc nhất làng game Việt. Đám cưới của Xemesis hội tụ đầy đủ các huyền thoại streamer và game thủ nổi tiếng cùng loạt hotgirl đình đám.

