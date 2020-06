Bị tố có chồng vẫn tình tứ trai lạ, vợ streamer đại gia Xemesis nói gì?

Bên cạnh làm người mẫu, hot girl Phạm Trang, hay còn được gọi là Xoài Non cũng tham gia đóng MV cho nhiều ca sĩ. Mới gần đây, cô nàng nhận lời mời đóng nữ chính cho Chi Dân trong Chỉ cần anh giả vờ. Vợ của streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis đã liên tục đăng những bức hình tình cảm lúc ghi hình với Chi Dân lên trang cá nhân sau khi quay xong MV. Vốn dĩ là một hot girl có nhan sắc rất sắc sảo nên khi đóng cùng Chi Dân cô nàng được người hâm mộ khen ngợi hết lời. Mặc dù đã kết hôn với Xemesis, nhưng Phạm Trang vẫn có công việc riêng của mình khi làm nghệ thuật, cô nàng cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh với Chi Dân trong MV lên Instagram. Tuy nhiên, một vài dân mạng đã không đồng tình và bình luận phía bài đăng của vợ thiếu gia. Họ cho rằng dù gì Xoài Non cũng đã là gái có chồng, không thể cứ đăng ảnh tình cảm với người đàn ông khác lên MXH như vậy được. Đáp trả lại những bình luận đó, vợ Xemesis cho rằng chồng cô cũng đã 30 tuổi rồi hơn nữa họ quyết định làm đám cưới tức là mối quan hệ không còn mỏng manh đến mức cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt thế này. Hiện tại, màn đáp trả của cô nàng Xoài Non đang nhận được sự chú ý cực lớn từ cộng đồng mạng, có người đồng tình với cô tuy nhiên cũng có dân mạng lại phản đối hành động này. Xoài Non tên thật là Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thùy Trang sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng và nụ cười tươi. Điểm khiến cô nàng trở nên nổi bật giữa “rừng gái xinh” Việt là gương mặt lai Tây. Cô nàng kém chồng sắp cưới tận 13 tuổi, dù là khoảng cách tuổi tác quá xa nhưng cặp đôi này hiện tại đang là cặp đôi khiến không ít fan phải ghen tị. Thùy Trang là cô gái hòa đồng, thích kết bạn, giao lưu. Được biết thêm, Thùy Trang cũng là cái tên khá nổi trên mạng xã hội, được nhiều người biết đến, thậm chí, cô nàng còn vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc lung linh như hiện tại. Cặp đôi này đã tổ chức lễ đính hôn cách đây chưa lâu, mặc dù chưa chính thức trở thành vợ chồng nhưng hình ảnh của Xoài Non đã luôn gắn liền với Xemesis dù xảy ra vấn đề gì. Xemesis và Phạm Trang đã chính thức yêu nhau được khoảng 7 tháng và quen biết được khoảng 1 năm trước khi tiến đến hôn nhân. Mời quý độc giả đón xem thêm video Phạm Trang lần đầu chia sẻ tình cảm với bạn trai hot streamer Xemesis - Nguồn: KINGLIVE

