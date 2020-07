Nghề tay trái kiếm bộn tiền của các streamer giàu nhất Việt Nam

Nữ streamer đình đám này vốn nổi tiếng là một ''con sen'' chính hiệu khi sở hữu đến 6 chú mèo hiếm với trị giá gần 1 tỷ đồng. Sau thời gian dài dự định và ấp ủ, tháng 5 vừa qua, Linh Ngọc Đàm đã mở quán cafe mèo cực kỳ sang chảnh tại TP.HCM, thỏa mãn đam mê bấy lâu. Tuy không tiết lộ chi phí đầu tư cụ thể nhưng nhìn vào nội thất, cách bài trí của quán nhiều người có thể ngầm đoán ra cô nàng này đã đầu tư không ít chi phí vào quán cafe này của mình. Hiện tại, quán của Linh Ngọc Đàm đang nuôi đến 21 chú mèo. Ngày khai trường, rất đông game thủ, streamer nổi tiếng trong làng eSports Việt hội tụ chúc mừng bà chủ nhỏ đa tài này. Ngoài vai trò streamer idol của bao anh chàng, cô nàng mê game với những câu nói ''chất phát ngất'', PewPew còn có nghề tay trái là ông chủ của chuỗi cửa hàng bánh mì PewPew tại TP.HCM. Thời điểm nam game thủ khai trương cửa hàng đầu tiên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhiều khách hàng đã không quản đường xá xa xôi ghé qua cửa hàng chỉ để mua ủng hộ và thưởng thức bánh mì ''chú Pew''. Chuỗi cửa hàng của PewPew được thiết kế, bài trí theo phong cách riêng, đầu tư theo công nghệ nước ngoài, máy móc tiên tiến nên một ổ bánh cũng có giá cao hơn so với các cửa hàng bánh mì khác, khoảng 25.000 - 30.000 đồng/ổ. Không chỉ có bánh mì truyền thống, mới đây thực đơn của quán còn được bổ sung thêm các món xôi được đánh giá khá vừa miệng. Nhắc đến những nữ streamer thế hệ đầu thành công nhất, không thể bỏ qua cô nàng Uyên Pu. Xinh đẹp, chơi game giỏi, nữ streamer Uyên Pu còn rất ''mát tay'' trong lĩnh vực kinh doanh. Bằng chứng là Uyên Pu hiện sở hữu một quán ăn đông khách tại Sài Gòn và còn là cô chủ của một phòng game cao cấp 5 sao theo mô hình Hàn Quốc có giá trị 10 tỷ đồng. Ngoài khu vực phòng máy chơi game, bà chủ Uyên Pu còn lắp đặt thêm phòng thi đấu, phòng streamer, khu vực ăn uống và cafe sang chảnh mà mọi game thủ đều ao ước được trải nghiệm một lần. Là một trong những nam streamer giàu nhất Việt Nam hiện nay, ngoài công việc liên quan đến Esports thì Tộc trưởng Độ Mixi còn là người sáng lập của chuỗi đồ ăn vặt MixiFood và là ông chủ của cửa hàng quần áo MixiShop. Hiện tại công việc kinh doanh của 2 cửa hàng trên do Trang Mixi - bà xã của Tộc trưởng Độ đảm nhiệm và cực kỳ ''ăn nên làm ra''. Rất nhiều con dân của Bộ Tộc MixiGaming đã không quản ngại để sở hữu trong tay những món đồ của MixiShop và được thưởng thức đồ ăn MixiFood. Những mặt hàng của MixiFood bao gồm các đồ ăn vặt được giới trẻ yêu thích như khô gà, cơm ruốc, hải sản rim... Còn MixiShop là nơi các fan có thể tìm mua những chiếc áo hoodie, áo phông in hình game CS:GO, PUBG cá tính, trên mỗi chiếc áo còn gắn logo đặc biệt của thương hiệu MixiGaming. Được mệnh danh là ''streamer giàu nhất Việt Nam'' nhờ gia thế cực khủng, nhưng không vì thế mà Xemesis ngừng phấn đấu. Anh kinh doanh về nhiều lĩnh vực khác nhau như làm gara oto, salon xe máy, mở phòng game và mới đây là đầu tư vào chuỗi cửa hàng trà sữa The Alley. Nhờ danh tiếng của nam streamer cùng chất lượng phục vụ tốt, chuỗi cửa hàng dưới thương hiệu Xemesis ngày một phát triển và mang lại lợi nhuận không hề nhỏ. Bên cạnh đó, Xemesis vẫn cố gắng sắp xếp thời gian hiếm hoi để thỏa mãn đam mê stream game và giao lưu cùng người hâm mộ.

