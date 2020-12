Jules Verne dự đoán vào 1865 rằng con người sẽ bay được lên mặt trăng. Ông mô tả quá trình đưa con người lên mặt trăng rất chi tiết trong cuốn tiểu thuyết From the Earth to the Moon. Ngay cả khi không có dữ liệu thực nghiệm về chủ đề này tại thời điểm đó, một số số liệu ông đưa ra rất chính xác.