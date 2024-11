Voọc đen gáy trắng quý hiếm tấn công người dân, xử lý thế nào?

Ngày 15/11, lãnh đạo UBND thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết một người dân đã bị một cá thể voọc tấn công khi đang lưu thông trên đường, dẫn đến bị ngã xe và thương tích. Cá thể linh trưởng này được xác định là Vọoc đen gáy trắng (Vọoc Hà Tĩnh), một loài cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam. (Ảnh: Báo Sức khoẻ đời sống) Sự việc xảy ra khi anh Nguyễn Hồng Thế bị cá thể voọc tấn công và cào vào lưng. Trước đó, người dân địa phương đã phát hiện cá thể voọc đen tiếp cận khu dân cư. Lực lượng chức năng dự kiến sẽ bắn gây mê và chuyển cá thể voọc vào rừng sâu để thả.(Ảnh: Joel Sartore) Vọoc đen gáy trắng, hay còn gọi là Vọoc Hà Tĩnh, là một loài linh trưởng có kích thước trung bình, với chiều dài cơ thể khoảng 50-60 cm và cân nặng từ 6-8 kg. Đặc điểm nổi bật của loài vọoc này là bộ lông đen mượt, với một dải lông trắng chạy từ gáy xuống lưng, tạo nên sự đối lập màu sắc độc đáo. Khuôn mặt của vọoc đen gáy trắng thường có màu trắng hoặc xám nhạt, với đôi mắt to tròn, lém lỉnh.(Ảnh: Joel Sartore) Loài vọoc này thường sống thành bầy đàn nhỏ, từ 5-15 con, trong các khu rừng thường xanh và rừng nửa rụng lá. Chúng thích nghi tốt với cuộc sống trên cây, di chuyển linh hoạt bằng các cành cây lớn và sử dụng đuôi dài để giữ thăng bằng.(Ảnh: Flickr) Vọoc đen gáy trắng là loài đặc hữu của khu vực miền Trung Việt Nam, chủ yếu sinh sống ở các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An. Ngoài ra, loài này cũng có mặt ở một số khu vực thuộc Lào. Môi trường sống chủ yếu của chúng là các khu rừng già, nơi có nhiều cây cao và tán lá dày để trú ẩn và tìm kiếm thức ăn.(Ảnh: BioLib) Thức ăn chủ yếu của vọoc đen gáy trắng là lá cây, trái cây, hoa và một số loài côn trùng nhỏ. Chúng có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng sinh thái của rừng, đóng góp vào việc phát tán hạt giống và kiểm soát số lượng côn trùng.(Ảnh: Vietnam News) Theo Sách đỏ Việt Nam và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), vọoc đen gáy trắng được xếp vào hạng "cực kỳ nguy cấp". Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do mất môi trường sống, khai thác rừng bừa bãi và săn bắt trái phép. Sự suy giảm nghiêm trọng của các khu rừng nguyên sinh đã làm giảm số lượng cá thể vọoc, đẩy loài này đến bờ vực tuyệt chủng.(Ảnh: Endangered Primate Rescue Center) Trước tình hình cấp bách, nhiều tổ chức và cơ quan chính phủ đã triển khai các biện pháp bảo vệ loài vọoc đen gáy trắng. Các khu bảo tồn và vườn quốc gia như Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang và Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đã được thành lập để bảo vệ môi trường sống tự nhiên của loài vọoc này.(Ảnh: Ecology Asia) Ngoài ra, các chương trình giáo dục cộng đồng và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn loài vọoc đen gáy trắng cũng được triển khai. Những nỗ lực này không chỉ nhằm bảo vệ loài linh trưởng quý hiếm mà còn góp phần bảo vệ các loài động vật khác và duy trì sự đa dạng sinh học của các khu rừng miền Trung.(Ảnh: Endangered Primate Rescue Center) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

Ngày 15/11, lãnh đạo UBND thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết một người dân đã bị một cá thể voọc tấn công khi đang lưu thông trên đường, dẫn đến bị ngã xe và thương tích. Cá thể linh trưởng này được xác định là Vọoc đen gáy trắng (Vọoc Hà Tĩnh), một loài cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam . (Ảnh: Báo Sức khoẻ đời sống) Sự việc xảy ra khi anh Nguyễn Hồng Thế bị cá thể voọc tấn công và cào vào lưng. Trước đó, người dân địa phương đã phát hiện cá thể voọc đen tiếp cận khu dân cư. Lực lượng chức năng dự kiến sẽ bắn gây mê và chuyển cá thể voọc vào rừng sâu để thả.(Ảnh: Joel Sartore) Vọoc đen gáy trắng, hay còn gọi là Vọoc Hà Tĩnh, là một loài linh trưởng có kích thước trung bình, với chiều dài cơ thể khoảng 50-60 cm và cân nặng từ 6-8 kg. Đặc điểm nổi bật của loài vọoc này là bộ lông đen mượt, với một dải lông trắng chạy từ gáy xuống lưng, tạo nên sự đối lập màu sắc độc đáo. Khuôn mặt của vọoc đen gáy trắng thường có màu trắng hoặc xám nhạt, với đôi mắt to tròn, lém lỉnh.(Ảnh: Joel Sartore) Loài vọoc này thường sống thành bầy đàn nhỏ, từ 5-15 con, trong các khu rừng thường xanh và rừng nửa rụng lá. Chúng thích nghi tốt với cuộc sống trên cây, di chuyển linh hoạt bằng các cành cây lớn và sử dụng đuôi dài để giữ thăng bằng.(Ảnh: Flickr) Vọoc đen gáy trắng là loài đặc hữu của khu vực miền Trung Việt Nam, chủ yếu sinh sống ở các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An. Ngoài ra, loài này cũng có mặt ở một số khu vực thuộc Lào. Môi trường sống chủ yếu của chúng là các khu rừng già, nơi có nhiều cây cao và tán lá dày để trú ẩn và tìm kiếm thức ăn.(Ảnh: BioLib) Thức ăn chủ yếu của vọoc đen gáy trắng là lá cây, trái cây, hoa và một số loài côn trùng nhỏ. Chúng có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng sinh thái của rừng, đóng góp vào việc phát tán hạt giống và kiểm soát số lượng côn trùng.(Ảnh: Vietnam News) Theo Sách đỏ Việt Nam và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), vọoc đen gáy trắng được xếp vào hạng "cực kỳ nguy cấp". Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do mất môi trường sống, khai thác rừng bừa bãi và săn bắt trái phép. Sự suy giảm nghiêm trọng của các khu rừng nguyên sinh đã làm giảm số lượng cá thể vọoc, đẩy loài này đến bờ vực tuyệt chủng.(Ảnh: Endangered Primate Rescue Center) Trước tình hình cấp bách, nhiều tổ chức và cơ quan chính phủ đã triển khai các biện pháp bảo vệ loài vọoc đen gáy trắng. Các khu bảo tồn và vườn quốc gia như Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang và Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đã được thành lập để bảo vệ môi trường sống tự nhiên của loài vọoc này.(Ảnh: Ecology Asia) Ngoài ra, các chương trình giáo dục cộng đồng và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn loài vọoc đen gáy trắng cũng được triển khai. Những nỗ lực này không chỉ nhằm bảo vệ loài linh trưởng quý hiếm mà còn góp phần bảo vệ các loài động vật khác và duy trì sự đa dạng sinh học của các khu rừng miền Trung.(Ảnh: Endangered Primate Rescue Center) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.