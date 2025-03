Điện thoại có những dấu hiệu quen thuộc này, coi chừng bị hack

1. Nhận được cảnh báo đăng nhập lạ từ Facebook, Gmail hoặc ngân hàng số. Hãy đổi mật khẩu điện thoại ngay, bật xác thực hai yếu tố (2FA) và kiểm tra thiết bị đăng nhập. (Ảnh:IPVanish) 2. Xuất hiện ứng dụng lạ trên điện thoại dù bạn không tải về. Hãy xóa ngay ứng dụng đáng ngờ và quét virus để đảm bảo an toàn.(Ảnh: USA Today) 3. Pin tụt nhanh bất thường dù không sử dụng nhiều. Hãy kiểm tra trong cài đặt pin, tìm ứng dụng tiêu tốn nhiều năng lượng và gỡ bỏ nếu nghi ngờ.(Ảnh: Yourphone Service) 4. Xuất hiện giao dịch lạ trên tài khoản ngân hàng hoặc cửa hàng ứng dụng. Hãy liên hệ ngân hàng ngay để khóa giao dịch và thay đổi thông tin đăng nhập. (Ảnh: CafeF) 5. Điện thoại tự động gửi tin nhắn hoặc gọi đến số lạ. Hãy kiểm tra lịch sử cuộc gọi, tin nhắn và chặn số điện thoại đáng ngờ. (Ảnh: CafeF) 6. Cửa sổ quảng cáo bật lên liên tục trên màn hình. Lúc này bạn không nhấp vào liên kết lạ, xóa ứng dụng nghi ngờ và cài đặt trình chặn quảng cáo. (Ảnh: Phúc Anh) 7. Ứng dụng tự động mở hoặc bị đóng đột ngột mà không rõ lý do. Hãy khởi động lại điện thoại ở chế độ an toàn và kiểm tra phần mềm độc hại.(Ảnh: CellphoneS) 8. Điện thoại nóng lên bất thường ngay cả khi không sử dụng. Hãy kiểm tra ứng dụng chạy ngầm, đóng các tiến trình không cần thiết và quét virus. (Ảnh: genK) Mời quý độc giả xem thêm video: Chiếc điện thoại thỏi son Nokia 7280 chị em mê tít 20 năm trước.

1. Nhận được cảnh báo đăng nhập lạ từ Facebook, Gmail hoặc ngân hàng số. Hãy đổi mật khẩu điện thoại ngay, bật xác thực hai yếu tố (2FA) và kiểm tra thiết bị đăng nhập. (Ảnh:IPVanish) 2. Xuất hiện ứng dụng lạ trên điện thoại dù bạn không tải về. Hãy xóa ngay ứng dụng đáng ngờ và quét virus để đảm bảo an toàn.(Ảnh: USA Today) 3. Pin tụt nhanh bất thường dù không sử dụng nhiều. Hãy kiểm tra trong cài đặt pin, tìm ứng dụng tiêu tốn nhiều năng lượng và gỡ bỏ nếu nghi ngờ.(Ảnh: Yourphone Service) 4. Xuất hiện giao dịch lạ trên tài khoản ngân hàng hoặc cửa hàng ứng dụng. Hãy liên hệ ngân hàng ngay để khóa giao dịch và thay đổi thông tin đăng nhập. (Ảnh: CafeF) 5. Điện thoại tự động gửi tin nhắn hoặc gọi đến số lạ. Hãy kiểm tra lịch sử cuộc gọi, tin nhắn và chặn số điện thoại đáng ngờ. (Ảnh: CafeF) 6. Cửa sổ quảng cáo bật lên liên tục trên màn hình. Lúc này bạn không nhấp vào liên kết lạ, xóa ứng dụng nghi ngờ và cài đặt trình chặn quảng cáo. (Ảnh: Phúc Anh) 7. Ứng dụng tự động mở hoặc bị đóng đột ngột mà không rõ lý do. Hãy khởi động lại điện thoại ở chế độ an toàn và kiểm tra phần mềm độc hại.(Ảnh: CellphoneS) 8. Điện thoại nóng lên bất thường ngay cả khi không sử dụng. Hãy kiểm tra ứng dụng chạy ngầm, đóng các tiến trình không cần thiết và quét virus. (Ảnh: genK) Mời quý độc giả xem thêm video: Chiếc điện thoại thỏi son Nokia 7280 chị em mê tít 20 năm trước.