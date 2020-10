Đặt cọc iPhone 12 xách tay: Hành trình “tuồn” về VN mùa COVID-19

Với hình thức xách tay trực tiếp qua cửa khẩu sân bay, mỗi người sẽ chỉ được mang về Việt Nam không quá 5 máy/lượt theo hình thức mua làm quà cho người thân. Với những thương lái muốn nhập số lượng lớn, hình thức này là không hiệu quả do sẽ phải đóng thuế. Vì thế, cách phổ biến được các thương lái ưa chuộng đó là xách tay qua đường tiểu ngạch.

Xách tay trực tiếp (xách tay chính hãng)

Đây là loại hàng được lấy trực tiếp từ nguồn như Mỹ, Hàn, Nhật, Singapore... Loại này chỉ được mang được với số lượng ít không quá 10 máy/lần chuyển. Chủ yếu theo người đi du lịch, du học sinh mang về hoặc theo các shiper nhập hàng từ các trang mua bán như amazon,...

Năm trước đó, chúng ta đã chứng kiến hình ảnh hàng dài người xếp hàng trước Apple Store Singapore để chờ đón mua iPhone X, iPhone 11. Đây cũng là nơi được nhiều thương lái lấy hàng xách tay ưa chuộng do Singapore cũng là nơi ra mắt iPhone rất sớm, vé máy bay không quá đắt, mỗi lần có thể đưa vài người sang để xách tay khoảng 10 chiếc về Việt Nam.

iPhone xách tay trực tiếp (còn gọi là xách tay chính hãng) không rẻ hơn quá nhiều so với iPhone phân phối chính hãng tại Việt Nam trong khi không được hưởng cách chính sách ưu đãi bảo hành.

Chính vì nhập với số lượng ít nên giá nhập sẽ cao và dĩ nhiên, không được bảo hành chính hãng tại Việt Nam. Nhưng nhìn chung, mặt hàng này có chất lượng ổn và rất tốt. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 chưa được kiểm soát, các chuyến bay Quốc tế mở lại một cách hạn chế nên các thương lái dự đoán iPhone 12 xách tay năm nay sẽ giống như đánh một canh bạc. Anh Nguyễn Kim Long (Cầu Giấy, Hà Nội, chuyên đánh hàng xách tay số lượng nhỏ về Việt Nam) cho biết: "Những năm trước, hàng iPhone có thể dễ dàng xách tay về, tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thời gian về sẽ rất lâu, nguy cơ mất khách sẽ lớn do thời gian dài. Nếu có tự bay qua xách tay thì cũng mất gần 1 tháng cách ly ở cả 2 đầu nên giá sẽ bị đội lên rất cao.

Ngoài ra, nhiều người vẫn sẽ nhận order trước, thương lái có thể tự order (đặt hàng) trên các trang bán hàng online của nước ngoài. Chỉ cần một tài khoản ngân hàng quốc tế chúng ta cũng có thể tự nhập hàng về được. Nhưng mức độ xui rủi nhiều hơn và giá cao hơn do phải đóng một phần thuế trong đó.

Anh Nguyễn Tôn Kiệt (Mai Dịch, Hà Nội, chuyên order hàng iPhone) cho biết: "Toàn bộ hàng của mình đều order trực tiếp trên web từ Mỹ. Mình mở đặt trước cùng với ngày các web bên đó mở bán, hàng sẽ về sau 30-45 ngày, bảo hành trách nhiệm cho người mua".