iPhone 12 màn hình đẹp, camera xịn: Tại sao... không nên mua?

iPhone 12 chưa ra mắt nhưng trên nhiều trang thương mại điện tử đã cho đặt hàng với mức giá rất cao. Tuy nhiên, sự kiện ra mắt sản phẩm mới vừa qua đã không có sự xuất hiện của "siêu sao" này. Tại sao người dùng phải bỏ ra số tiền lớn, có thể lớn hơn so với giá của Apple đưa ra để đặt hàng một sản phẩm chưa hề xuất hiện. Cho đến thời điểm hiện tại, iPhone 12 được cho là Flag ship của điện thoại Apple với những tính năng cao cấp nhất như 5G, camera tốt... Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nếu không tính 5G thì iPhone 11 Pro và Pro Max vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ, thậm chí là quá thừa để sử dụng với người dùng ở mức giá sẽ vừa phải hơn khi iPhone 12 chính thức ra mắt. Vẫn chưa có thông tin về việc iPhone 12 sẽ được phân phối tại Việt Nam vào thời gian nào. Người dùng cũng sẽ không thể mua được hàng xách tay trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra, nếu có thì cũng sẽ rất đắt. Dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, việc mua mới một chiếc smartphone không thực sự mang lại lợi ích lớn. Màn hình 120 Hz, kết nối 5G và cải tiến camera là những điểm hấp dẫn của iPhone 12, nhưng với những gì đang diễn ra trên thế giới, đây không phải là thời điểm thích hợp để chi hàng nghìn USD vào việc nâng cấp điện thoại. Tại Việt Nam, với nỗ lực của Chính phủ, chúng ta đã đi qua giai đoạn giãn cách xã hội, tuy nhiên kinh tế của phần đông người dân vẫn chưa được phục hồi. Nâng cấp điện thoại không phải là nhu cầu thiết yếu lúc này. Những gì iPhone 12 làm được chỉ là nâng cấp hơn so với iPhone 11 Series. Một sản phẩm chưa ra mắt và giá rất đắt đỏ, một loạt sản phẩm đã ra mắt và khẳng định được chất lượng với giá thành phù hợp hơn. iPhone 12 liệu có đủ để khiến người dùng lập tức nâng cấp lên từ iPhone 11 Series. Hiện nay, người dùng đang dần ít có nhu cầu nâng cấp điện thoại nhiều mà có xu hướng lựa chọn 1 chiếc ổn định để sử dụng trong nhiều năm. Lúc này đây, những chiếc iPhone 11 vẫn có thể sử dụng thêm được ít nhất 2 năm nữa nên là lựa chọn tốt hơn là iPhone 12 với mức giá được dự đoán không dưới 1200$. Gần như chắc chắn một số mẫu iPhone giảm giá vĩnh viễn khi dòng iPhone 12 ra mắt, nhưng người dùng không cần phải đợi đến khi iPhone 12 ra mắt để tiết kiệm một khoản tiền mua điện thoại. Bởi lẽ, Apple thường sẽ giảm 100 USD giá bán tương ứng cho các mẫu iPhone 11 khi iPhone 12 ra mắt. Chưa kể đến phân khúc hàng đã qua sử dụng. Khả năng giải trí của iPhone 12 cũng không phải quá xuất sắc so với người tiền nhiệm hay những sản phẩm chuyên biệt khác. Với thời gian ở nhà nhiều hơn là ra ngoài, điểm mạnh của iPhone 12 không phát huy được nhiều ngoài việc kết nối trên internet. Việc chi quá nhiều tiền cho một thiết bị không quá thiết yếu là điều cần cân nhắc. Liệu bạn có suy nghĩ lại về việc sở hữu iPhone 12 vào lúc này?

