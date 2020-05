Bộ xử lý nhanh nhất Thế giới cho game thủ vừa ra mắt có cấu hình “khủng” thế nào?

Vào tháng 4/2020, Intel đã ra mắt bộ xử lý cho máy tính để bàn mới là một phần trong dòng bộ vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 10.

Theo đó, bộ xử lý có tốc độ tối đa lên tới 5,3 GHz với Intel® Thermal Velocity Boost. Đứng đầu dòng bộ xử lý này là Intel Core i9-10900K thế hệ 10, bộ xử lý nhanh nhất cho chơi game đã được mở khoá, có hiệu năng vượt trội lên đến 5,3 GHz, 10 lõi, 20 luồng và tốc độ bộ nhớ DDR4-2933.

Bộ xử lý i9-10900K mang đến trải nghiệm chơi game tuyệt đỉnh , cho phép kiểm soát tinh chỉnh nhiều hơn, đa nhiệm nhanh hơn và chơi game mượt hơn. Công nghệ Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 mới mang đến khả năng nâng cao hiệu năng tự động trên các ứng dụng chạy ít luồng, trong khi tính năng kiểm soát siêu phân luồng trên lõi cho phép người ép xung có kinh nghiệm quyết định bật hay tắt luồng nào trên mỗi lõi.

Cụ thể, thế hệ này đã nâng cấp hiệu suất lên tới 187 khung hình mỗi giây khi truyền phát và ghi âm và tăng thêm 63% khung hình mỗi giây khi chơi game so với PC 3 năm tuổi; Chỉnh sửa video nhanh hơn tới 12% so với thế hệ trước và chỉnh sửa video nhanh hơn 15% so với PC 3 năm tuổi; Chỉnh sửa video 4K nhanh hơn lên tới 18% so với thế hệ trước và chỉnh sửa video 4K nhanh hơn lên tới 35% so với PC 3 năm tuổi; Hiệu suất tổng thể của hệ thống tốt hơn tới 31% so với PC 3 năm tuổi.