Xe sang Mercedes-Benz S550 dùng 10 năm, giá ngang Mazda3

Trên thị trường xe cũ hiện nay, cầm số tiền trên dưới 1 tỷ đồng người mua rất dễ dàng tìm thấy được những chiếc sedan hạng sang cỡ lớn đã qua sử dụng đa dạng các thương hiệu được rao bán như: Lexus LS, Audi A8 hay Mercedes-Benz S-Class thế hệ cũ (W221). Mức giá rao bán của mỗi chiếc xe cũ khác nhau tùy thuộc vào phiên bản, đời xe, độ “chất” của xe vốn được quyết định bởi cách sử dụng và chăm sóc của chủ nhân trước đó. Dẫu vậy, cũng không khó để tìm mua được một chiếc “xe cọp” hay xe được bảo dưỡng chỉnh chu như chiếc Mercedes-Benz S550 đời 2008 trong bài viết đang được chào bán với giá 788 triệu đồng. Để duy trì sự ổn định khi vận hành, chủ xe đã thay thế rất nhiều phụ tùng cho xe như: phuộc, môbin,… với giá trị gần 150 triệu đồng. Đây là những phụ tùng cần được thay thế qua 10 năm sử dụng vì nó không thể tránh khỏi tình trạng lão hóa, xuống cấp khi vận hành ở điều kiện khắt nghiệt như tại Việt Nam. Tất cả những phụ tùng này góp phần giúp chiếc sedan hoạt động trong tình trạng ổn định nhất. “Trái tim” của S550 là động cơ V8 dung tích 5.5L cho công suất 382 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 530Nm đạt được ngay từ 2.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 7 cấp. S550 cũng là một món đồ chơi dành cho những ai yêu thích chơi xe Đức lắp động cơ cỡ lớn, vì hiện tại S-Class lắp động cơ V8 chỉ còn lại trên những phiên cực kỳ đắt tiền như S63 với dung tích chỉ còn 4.0L tích hợp tăng áp kép (Biturbo). Là một trong dòng xe sang bậc nhất trên thị trường cách đây hơn 10 năm, S550 đời 2008 được trang bị rất nhiều “đồ chơi” tiện nghi & hỗ trợ lái cao cấp, mà người mua chắc chắn không thể tìm thấy khi lựa chọn “đập hộp” các dòng xe phổ thông hiện nay trong tầm giá dưới 900 triệu như: nội thất bọc da ốp gỗ cao cấp, chức năng nâng hạ gầm 4 bánh, 10 túi khí an toàn, rèm che nắng điều khiển điện, dàn âm thanh Harman Kardon 14 loa & sub. Bên cạnh một số trang bị thiết thực khác như: đề nổ Start/Stop, cốp điện, đèn pha (có rửa đèn) & gạt mưa tự động, CD 06 đĩa, lẫy chuyển số vô lăng, camera lùi, cảm biến quanh xe và hơn thế nữa. Như đã đề cập ở phần trên, lựa chọn chơi xe sang Đức đời cũ thuộc hàng TOP như S-Class không phải ai cũng dám mạo hiểm, vì người chơi phải dự trù một khoản chi phí rất lớn để chi cho các hạng mục bảo dưỡng thay thế phụ tùng hay thậm chí là đại tu cho xe, việc này có thể lặp đi lặp lại nhiều tháng nhiều năm nếu không được làm “đến nơi đến chốn” khiến nhiều người phải ngán ngẫm với xe Đức đời cũ. Dẫu vậy, mẫu xe sang Mercedes-Benz S-Class đang ở thế hệ thứ 6 (W222) vẫn còn giữ được phong độ cho đến ngày nay bởi thiết kế sang trọng, lịch lãm, không hề lỗi thời và hơn hết là độ an toàn cao đem đến cho chủ sở hữu những trải nghiệm mà khó có dòng xe phổ thông đời mới nào có thể mang lại được. Video: Cận cảnh Mercedes-Benz S500L đời 2016 tại Việt Nam.

Trên thị trường xe cũ hiện nay, cầm số tiền trên dưới 1 tỷ đồng người mua rất dễ dàng tìm thấy được những chiếc sedan hạng sang cỡ lớn đã qua sử dụng đa dạng các thương hiệu được rao bán như: Lexus LS, Audi A8 hay Mercedes-Benz S-Class thế hệ cũ (W221). Mức giá rao bán của mỗi chiếc xe cũ khác nhau tùy thuộc vào phiên bản, đời xe, độ “chất” của xe vốn được quyết định bởi cách sử dụng và chăm sóc của chủ nhân trước đó. Dẫu vậy, cũng không khó để tìm mua được một chiếc “xe cọp” hay xe được bảo dưỡng chỉnh chu như chiếc Mercedes-Benz S550 đời 2008 trong bài viết đang được chào bán với giá 788 triệu đồng. Để duy trì sự ổn định khi vận hành, chủ xe đã thay thế rất nhiều phụ tùng cho xe như: phuộc, môbin,… với giá trị gần 150 triệu đồng. Đây là những phụ tùng cần được thay thế qua 10 năm sử dụng vì nó không thể tránh khỏi tình trạng lão hóa, xuống cấp khi vận hành ở điều kiện khắt nghiệt như tại Việt Nam. Tất cả những phụ tùng này góp phần giúp chiếc sedan hoạt động trong tình trạng ổn định nhất. “Trái tim” của S550 là động cơ V8 dung tích 5.5L cho công suất 382 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 530Nm đạt được ngay từ 2.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 7 cấp. S550 cũng là một món đồ chơi dành cho những ai yêu thích chơi xe Đức lắp động cơ cỡ lớn, vì hiện tại S-Class lắp động cơ V8 chỉ còn lại trên những phiên cực kỳ đắt tiền như S63 với dung tích chỉ còn 4.0L tích hợp tăng áp kép (Biturbo). Là một trong dòng xe sang bậc nhất trên thị trường cách đây hơn 10 năm, S550 đời 2008 được trang bị rất nhiều “đồ chơi” tiện nghi & hỗ trợ lái cao cấp, mà người mua chắc chắn không thể tìm thấy khi lựa chọn “đập hộp” các dòng xe phổ thông hiện nay trong tầm giá dưới 900 triệu như: nội thất bọc da ốp gỗ cao cấp, chức năng nâng hạ gầm 4 bánh, 10 túi khí an toàn, rèm che nắng điều khiển điện, dàn âm thanh Harman Kardon 14 loa & sub. Bên cạnh một số trang bị thiết thực khác như: đề nổ Start/Stop, cốp điện, đèn pha (có rửa đèn) & gạt mưa tự động, CD 06 đĩa, lẫy chuyển số vô lăng, camera lùi, cảm biến quanh xe và hơn thế nữa. Như đã đề cập ở phần trên, lựa chọn chơi xe sang Đức đời cũ thuộc hàng TOP như S-Class không phải ai cũng dám mạo hiểm, vì người chơi phải dự trù một khoản chi phí rất lớn để chi cho các hạng mục bảo dưỡng thay thế phụ tùng hay thậm chí là đại tu cho xe, việc này có thể lặp đi lặp lại nhiều tháng nhiều năm nếu không được làm “đến nơi đến chốn” khiến nhiều người phải ngán ngẫm với xe Đức đời cũ. Dẫu vậy, mẫu xe sang Mercedes-Benz S-Class đang ở thế hệ thứ 6 (W222) vẫn còn giữ được phong độ cho đến ngày nay bởi thiết kế sang trọng, lịch lãm, không hề lỗi thời và hơn hết là độ an toàn cao đem đến cho chủ sở hữu những trải nghiệm mà khó có dòng xe phổ thông đời mới nào có thể mang lại được. Video: Cận cảnh Mercedes-Benz S500L đời 2016 tại Việt Nam.