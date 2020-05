Tranh cãi không dứt về ngoại hình Thành Cát Tư Hãn tóc xanh, mắt đỏ?

Là người sáng lập ra đế chế Mông Cổ, Thành Cát Tư Hãn là hoàng đế nổi tiếng thế giới với tài cầm quân đánh trận. Hoàng đế Mông Cổ này đã dẫn quân chinh phạt khắp nơi và giành được nhiều thắng lợi lớn. Theo đó, lãnh thổ đế chế Mông Cổ dưới thời Thành Cát Tư Hãn trải dài từ châu Á sang châu Âu. Trong khi sự nghiệp nhà binh của Thành Cát Tư Hãn được nhắc đến nhiều trong các sử liệu thì ngoại hình của vị thủ lĩnh đế chế Mông Cổ hiếm khi được đề cập. Chính điều này đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử. Dù giới chuyên gia cố gắng tìm kiếm nhưng không tìm thấy nhiều bức chân dung, tượng hay các tác phẩm điêu khắc nào mô tả ngoại hình của Thành Cát Tư Hãn. Đa số những tài liệu mà giới chuyên gia tìm được đều mô tả Thành Cát Tư Hãn có ngoại hình to lớn, mái tóc dài và bộ rây dài rậm rạp. Đáng chú ý nhất là mô tả về ngoại hình của Thành Cát Tư Hãn do nhà sử học Ba Tư tên Rashid Al-Din ghi lại hồi thế kỷ 14. Theo ghi chép của Rashid Al-Din, Thành Cát Tư Hãn có mái tóc đỏ và đôi mắt màu xanh. Điều này được đánh giá là dường như không hợp lý. Nguyên do là bởi chúng không phù hợp với đặc điểm ngoại hình của người Mông Cổ khi ấy. Thêm nữa, nhiều chuyên gia cho rằng, Rashid Al-Din chưa từng gặp mặt Thành Cát Tư Hãn. Do vậy, những mô tả về ngoại hình của Thành Cát Tư Hãn do Rashid Al-Din viết có thể là những tin đồn được ông nghe kể lại. Đến nay, bí ẩn về ngoại hình của Thành Cát Tư Hãn vẫn chưa được làm sáng tỏ. Không ai có thể khẳng định chắc chắn nhà sáng lập đế chế Mông Cổ có dung mạo giống như Rashid Al-Din mô tả hay không hay là có ngoại hình hoàn toàn khác. Mời độc giả xem video: Mông Cổ: Chơi xổ số để kiếm... suất học mẫu giáo cho con. Nguồn: VTC1.

