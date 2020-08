Bị ép làm việc 30 ngày, tài xế Now quây kín trụ sở phản đối

(Kiến Thức) - Lí do khiến nhóm tài xế tụ tập để phản đối là chính sách tích lũy điểm thưởng với yêu cầu khắt khe từ Now. Hiện hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung để giải quyết mâu thuẫn.

Trong ngày 12/8 vừa qua, nhóm cộng đồng những shipper đã đưa lời kêu gọi các tài xế Now cùng đình công, đòi gặp mặt lãnh đạo Now để giải quyết mâu thuẫn về chính sách mới của hãng này. Theo đó, rất nhiều người được cho là các tài xế giao hàng (shipper) của nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến Now đã kéo đến tập trung quanh trụ sở của ứng dụng này tại Hà Nội. Các tài xế mặc đồng phục của Now tụ tập khá lâu. Nhiều người còn live stream trên mạng xã hội để thu hút sự chú ý.

Các tài xế Now quây kín trụ sở của đơn vị tại 101 Láng Hạ

Các shipper tập trung tại đây chia sẻ, do tình hình kinh tế đang khó khăn, lại ảnh hưởng dịch COVID-19 Cty Now đã không có những chính sách hỗ trợ hay động viên tài xế trong thời điểm khó khăn này. Không những thế Cty còn đưa ra những chính sách gây thêm khó khăn cho các tài xế.

Theo thông tin ban đầu từ một số tài xế, chính sách mới của Now yêu cầu các shipper làm việc 30 ngày với mỗi ngày tối thiểu 29 đơn hàng để đạt điểm tích lũy. Nhiều tài xế cho biết đây là mốc điểm không thể hoàn thành. Do đó, họ muốn Now cân nhắc lại chính sách hiện tại.

Một poster chia sẻ của các shipper trong nhóm cộng đồng tài xế của Now trên facebook

Một tài xế trong nhóm cộng đồng ship của Now chia sẻ, trước đây mỗi đơn hàng từ 5km sẽ được 14 điểm thưởng, với đơn hàng này shipper sẽ được trả công 30 nghìn đồng, nộp lại 10% cho công ty thì sẽ thu về 27 nghìn đồng. Nhưng nếu áp theo chính sách mới thì các tài xế phải làm cả ngày lẫn đêm tất cả các ngày không nghỉ ngơi thì mới có thể đạt được. Trong khi đó, thực tế số lượng đơn hàng phía công ty giao cho nhiều nhất chỉ 25 đơn/ngày, chưa nói đến những đơn hàng cung đường ngắn thì ít tiền hơn. Ngoài ra thì tài xế phải tự lang thang tại các địa chỉ để cầu được nổ đơn hàng.