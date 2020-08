Top 6 chuột máy tính đắt đỏ nhất thế giới, có tiền chưa chắc mua được

Sản xuất bởi Logitech, phiên bản đặc biệt của dòng chuột Air 3D Laser có giá lên tới 24.180 USD (khoảng hơn 507 triệu đồng). Phiên bản chuột máy tính đặc biệt này được bọc trong một lớp vỏ bằng vàng ròng. Đầu kết nối cổng USB với máy tính cũng được chế tác cực kì tinh xảo. Được cấu tạo từ vàng trắng 18kara và 59 viên kim cương, chú chuột nạm vàng trắng này mang trên mình vẻ đẹp vô cùng kiêu sa và lộng lẫy. Không những thê, chú chuột này còn được bảo vệ bằng một lớp hợp kim palladium vô cùng rắn chắc. Khi người sử dụng có nhu cầu sở hữu chuột nạm vàng trắng này, có thể có hai lựa chọn đó là hoặc sẽ chọn bản kim cương được kết thành hình bông hoa hoặc bản kim cương được xếp ngẫu nhiên. Chuột máy tính MJ Blue Sapphire Mouse có thiết kế khá tinh tế và đúng như tên gọi của mình, chú chuột này được trang hoàng toàn bộ bằng đá Sapphire xanh. MJ từng được bán trên thị trường với mức giá 27.940 USD (khoảng hơn 586 triệu đồng). Logitech Black Diamond có điểm nhấn đến từ lớp kim cương đen được chế tác tuyệt đẹp và phủ trọn lên thân chuột. Với mức giá 31.840 USD (khoảng hơn 668 triệu đồng), đây chắc hẳn là một món đồ mà bất cứ một nhà sưu tập... đại gia nào cũng muốn sở hữu.Chuột máy tính đắt nhất thế giới MJ- Luxury VIP Mouse ó xuất xứ từ đất nước Úc và có vẻ như nhà sản xuất đã vô cùng ưu ái nó khi trang bị cho chú chuột này một lớp vỏ phủ kim cương vô cùng bắt mắt. MJ – Luxury VIP có giá bán vào khoảng 34.480 USD (khoảng hơn 724 triệu đồng). Điều đầu tiên mà người ta ấn tượng với phiên bản chuột The Gold không phải là chất liệu cấu tạo nên nó mà chính là thiết kế vô cùng độc đáo và lạ mắt. Nhà sản xuất của hãng chuột này đã có một ý tưởng rất khác biệt so với những chú chuột thông thường. Đó là không chỉ được bao phủ thân chuột bằng vàng mà còn tạo ra vẻ ngoài cho chú chuột máy tính mang hình dạng của một thỏi vàng đích thực. Chú chuột mà các bạn đang thấy có giá thành 36.835 USD (khoảng hơn 773 triệu đồng). Mời quý độc giả đón xem thêm video Apple phát triển bàn phím cảm ứng cho Macbook - Nguồn: VTC NOW

