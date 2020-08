Đại gia Việt "tậu" Bentley Continental GT V8 hơn 20 tỷ tặng vợ

Số lượng dòng xe Coupe siêu sang thể thao Bentley Continental GT đời mới nhất tại Việt Nam hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay, trước đó, đa phần các mẫu xe Bentley Continental GT thế hệ thứ 3 về Việt Nam đều được trang bị động cơ W12. Mãi đến nay, chiếc Bentley Continental GT V8 2020 đầu tiên và duy nhất ở dải đất hình chữ S đã có mặt. Được biết, chiếc Coupe siêu sang thể thao Bentley Continental GT V8 thế hệ thứ 3 đầu tiên về Việt Nam được nhập khẩu chính hãng. Chiếc xe này được một doanh nhân kín tiếng đặt hàng chính hãng để tặng cho vợ. Thời gian từ lúc đặt hàng cho đến khi chiếc Bentley Continental GT V8 2020 mới về Việt Nam và được thông quan là gần 1 năm. Hiện chiếc Coupe siêu sang thể thao Bentley Continental GT V8 thế hệ thứ 3 duy nhất tại Việt Nam đang có mặt tại đại lý Bentley Việt Nam để kiểm tra các công đoạn cuối cùng trước khi bàn giao cho chủ nhân. Như vậy, số lượng dòng xe Bentley Continental GT thế hệ thứ 3 tại Việt Nam đa phần đều được nhập khẩu chính hãng. Hiện không rõ giá xe Bentley Continental GT phiên bản V8 đầu tiên về Việt Nam, chỉ biết rằng, những chiếc Bentley Continental GT 2020 bản W12 trước đó tại dải đất hình chữ S có bảng giá tính lệ phí trước bạ là 20,2 tỷ đồng. Còn giá xe Bentley Continental GT V8 2020 lúc mới ra mắt vào khoảng 207.825 đô la, tương đương 4,8 tỷ đồng. Mức giá này chưa bao gồm các tuỳ chọn của khách hàng. Bentley Continental GT V8 thế hệ thứ 3 đầu tiên về Việt Nam có màu sơn xám đi kèm với bộ mâm 22 inch 5 chấu kép sơn đen mờ do bộ phận Mulliner phát triển cùng kẹp phanh màu đỏ nổi bật. Chưa hết, chiếc xe Bentley Continental GT V8 thế hệ thứ 3 duy nhất tại Việt Nam hiện nay còn có gói trang bị Blackline với điểm nhấn là lưới tản nhiệt, hốc gió trước, hốc gió bên hông, viền đèn pha và đèn hậu đều sơn đen. Cuối cùng là đường viền chạy dọc thân xe hoàn thành màu đen. Động cơ của Bentley Continental GT V8 thế hệ mới là trái tim V8, dung tích 4.0L lít, 32 van, được tích hợp bộ tăng áp turbo kép, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại dải vòng tua máy 2.000 đến 4.000 vòng/phút. So với Bentley Continental GT W12, các thông số trên Bentley Continental GT V8 rõ ràng kém 84 mã lực ở công suất và 130 Nm. Bù lại, mức giá bán của Bentley Continental GT V8 cũng mềm hơn so với bản W12. Bên cạnh đó, Bentley Continental GT V8 2020 sử dụng động cơ V8, dung tích 4.0 lít nên mức thuế cũng tốt hơn rất nhiều so với bản W12. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó mà chiếc Coupe siêu sang thể thao Bentley Continental GT V8 thế hệ mới có thể đua nước rút từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 319 km/h Video: Chi tiết xe siêu sang thể thao Bentley Continental GT V8 mới.

Số lượng dòng xe Coupe siêu sang thể thao Bentley Continental GT đời mới nhất tại Việt Nam hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay, trước đó, đa phần các mẫu xe Bentley Continental GT thế hệ thứ 3 về Việt Nam đều được trang bị động cơ W12. Mãi đến nay, chiếc Bentley Continental GT V8 2020 đầu tiên và duy nhất ở dải đất hình chữ S đã có mặt. Được biết, chiếc Coupe siêu sang thể thao Bentley Continental GT V8 thế hệ thứ 3 đầu tiên về Việt Nam được nhập khẩu chính hãng. Chiếc xe này được một doanh nhân kín tiếng đặt hàng chính hãng để tặng cho vợ. Thời gian từ lúc đặt hàng cho đến khi chiếc Bentley Continental GT V8 2020 mới về Việt Nam và được thông quan là gần 1 năm. Hiện chiếc Coupe siêu sang thể thao Bentley Continental GT V8 thế hệ thứ 3 duy nhất tại Việt Nam đang có mặt tại đại lý Bentley Việt Nam để kiểm tra các công đoạn cuối cùng trước khi bàn giao cho chủ nhân. Như vậy, số lượng dòng xe Bentley Continental GT thế hệ thứ 3 tại Việt Nam đa phần đều được nhập khẩu chính hãng. Hiện không rõ giá xe Bentley Continental GT phiên bản V8 đầu tiên về Việt Nam, chỉ biết rằng, những chiếc Bentley Continental GT 2020 bản W12 trước đó tại dải đất hình chữ S có bảng giá tính lệ phí trước bạ là 20,2 tỷ đồng. Còn giá xe Bentley Continental GT V8 2020 lúc mới ra mắt vào khoảng 207.825 đô la, tương đương 4,8 tỷ đồng. Mức giá này chưa bao gồm các tuỳ chọn của khách hàng. Bentley Continental GT V8 thế hệ thứ 3 đầu tiên về Việt Nam có màu sơn xám đi kèm với bộ mâm 22 inch 5 chấu kép sơn đen mờ do bộ phận Mulliner phát triển cùng kẹp phanh màu đỏ nổi bật. Chưa hết, chiếc xe Bentley Continental GT V8 thế hệ thứ 3 duy nhất tại Việt Nam hiện nay còn có gói trang bị Blackline với điểm nhấn là lưới tản nhiệt, hốc gió trước, hốc gió bên hông, viền đèn pha và đèn hậu đều sơn đen. Cuối cùng là đường viền chạy dọc thân xe hoàn thành màu đen. Động cơ của Bentley Continental GT V8 thế hệ mới là trái tim V8, dung tích 4.0L lít, 32 van, được tích hợp bộ tăng áp turbo kép, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại dải vòng tua máy 2.000 đến 4.000 vòng/phút. So với Bentley Continental GT W12, các thông số trên Bentley Continental GT V8 rõ ràng kém 84 mã lực ở công suất và 130 Nm. Bù lại, mức giá bán của Bentley Continental GT V8 cũng mềm hơn so với bản W12. Bên cạnh đó, Bentley Continental GT V8 2020 sử dụng động cơ V8, dung tích 4.0 lít nên mức thuế cũng tốt hơn rất nhiều so với bản W12. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó mà chiếc Coupe siêu sang thể thao Bentley Continental GT V8 thế hệ mới có thể đua nước rút từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 319 km/h Video: Chi tiết xe siêu sang thể thao Bentley Continental GT V8 mới.