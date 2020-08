Bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương, Đà Nẵng: Gen virus khác chủng

Ngay từ khi xác nhận ca bệnh mới tại đà nẵng, Ngành Y tế Việt Nam đã xác định chủng virus ở bệnh nhân Đà Nẵng là chủng mới so với các chủng virus corona đã tồn tại ở Việt Nam, là chủng xâm nhập từ bên ngoài. Chủng này có đặc tính lây lan nhanh hơn so với các chủng trước đây đã ghi nhận. Tuy nhiên, chưa có căn cứ xác định độc lực của virus này tăng lên so với các chủng trước. Ông Nguyễn Thanh Long cho rằng, dịch có thể bắt đầu từ đầu tháng 7 và cho đến nay, Đà Nẵng đã trải qua 4 chu kỳ lây nhiễm và có thể còn nhiều trường hợp lây nhiễm nữa.

Ca bệnh tại Hải Dương được nhận định là virus Corona chủng mới, chấm dứt thời kì yên bình không có ca bệnh tại Việt Nam.