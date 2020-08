Những game thủ lột xác thành ông chủ sở hữu loạt cyber tiền tỷ

Vào gần cuối năm 2016, anh chàng QTV (Nguyễn Trần Tường Vũ) - game thủ Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng sở hữu lượng fan đông đảo và hùng hậu nhất Việt Nam hiện nay đã rục rịch chuẩn bị cho việc ra đời cyber game của mình. Sau khi đi vào hoạt động chính thức, cyber game của QTV nhận được sự ủng hộ vô cùng nhiệt tình từ khách hàng, fan hâm mộ. Cho đến hiện tại, cyber của QTV vẫn là tụ điểm yêu thích của các game thủ Sài Gòn. Khi nhắc tới cyber tiền tỷ thì sẽ thật sự thiếu sót nếu bỏ qua cái tên King of War - Nguyễn Đức Hiệp, người cho tới thời điểm hiện tại sở hữu nhiều chuỗi và chi nhánh cyber phủ sóng toàn quốc. Cyber game đầu tiên mở tại Hà Nội, "trùm cày thuê" LMHT đã đầu tư hẳn 150 máy, và khoản tiền mà King of War bỏ ra cho cơ ngơi này lên đến 5 tỷ đồng. Trước khi trở thành doanh nhân thành đạt như trên, King of War từng là một tuyển thủ chuyên nghiệp có tiếng, thậm chí còn từng thi đấu tại các giải quốc tế và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Là một trong những nữ streamer thành công và nổi lên nhờ LMHT, tính tới thời điểm hiện tại, Uyên Pu đã sở hữu cho mình những khối tài sản khủng sau 8 năm gắn bó với nghề. Nữ streamer này không chịu thua kém ai khi tạo nên những dấu ấn của riêng mình như mở quán ăn tại Đà Lạt, sở hữu xế hộp tiền tỷ và đầu tư cyber game "không phải dạng vừa". Bên cạnh những khu vực thông thường như các quán net khác, cơ sở cyber game của Uyên Pu còn có cả khu vực thi đấu, phòng dành riêng cho streamer hay phòng couple cho các cặp đôi. Tiếp nối những cái tên ở trên, Junie - một trong những huyền thoại của làng LMHT Việt Nam từng hi đấu chuyên nghiệp trong màu áo các đội tuyển có tiếng như SAJ, Boba Marine, và từng làm HLV FFQ đã có một sự nghiệp khá thành công khi còn gắn bó với làng game. Anh chàng đã trở thành doanh nhân khi mở cyber game kết hợp với quán cafe mang tên Junie Stadium. Được biết, tổng số tiền đầu tư cho dự án lên tới 10 tỷ VND, đây quả thực là một pha chơi lớn của Junie khiến dân mạng phải trầm trồ. Mời quý độc giả đón xem thêm video Bao cả tiệm net để "cày" view Hãy trao cho anh - Nguồn: VTC NEWS

