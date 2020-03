Bao giờ bộ KIT test SARS-CoV-2 “made in Vietnam” có mặt trên thị trường?

Tháng 3 vừa qua, Việt Nam chính thức là một trong số ít nước sản xuất thành công bộ KIT test SARS-CoV-2 , bên cạnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Nhật Bản, Đức và Trung Quốc. Đây là kết quả của đề tài "Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR phát hiện virus corona chủng mới (nCoV)" do Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện.

Việt Nam chính thức là một trong số ít nước sản xuất thành công bộ KIT test SARS-CoV-2 phát hiện người nhiễm Covid-19.

Bộ KIT test này được kiểm định các tiêu chí độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, độ lặp lại tại phòng thí nghiệm chuẩn thức của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và Học viện Quân y. Kết quả cho thấy các tiêu chí tương đương bộ sinh phẩm do US CDC và WHO sản xuất, được kiểm định độc lập tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Phía nghiên cứu và sản xuất đã thực hiện đánh giá trên các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhiễm Covid-19. Theo đó bộ KÍT test Covid-19 “made in Vietnam” cho kết quả chính xác tin cậy tại tất cả các thiết bị và các lần thử nghiệm, được khuyến cáo sử dụng để phát hiện nCoV.

Bộ test kit này do do Học viện Quân y chủ trì nghiên cứu, phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện.

Bộ kit real-time RT-PCR để test xét nghiệm nhanh Covid-19 được nghiên cứu, sản xuất theo công nghệ hiện đại. Dây chuyên sản xuất bộ test KIT SARS-CoV-2 đạt tiêu chuẩn ISO 13485, phòng thí nghiệm thực hiện nghiên cứu đạt tiêu chuẩn ISO Class 8.

Việt Nam có thể sản xuất 10.000 bộ Kit phát hiện SARS-CoV-2 /ngày, khi cần có thể huy động tăng công suất lên 3 lần. Với năng lực sản xuất này, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà trong tương lai còn có thể hỗ trợ quốc tế trước tình trạng dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Người dân bình thường sẽ không thể v

Hiện tại, bộ test KIT SARS-CoV-2 “made in Vietnam ” đang trong quá trình bắt đầu được đưa vào sản xuất, dự kiến sẽ sớm có trên thị trường để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Mức giá của bộ KIT do Học viện Quân y và Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á chế tạo này dao động từ 400.000 đến 600.000 đồng. Thượng tá Hồ Anh Sơn - Phó Giám đốc Viện nghiên cứu Y dược học quân sự, Học viện Quân y lưu ý người dân bình thường sẽ không thể và không nên tự mua, xét nghiệm tại nhà với bộ KIT.

Phía đại diện nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh, bước đầu chỉ một số cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn và được cấp phép mới được tiến hành xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 để đảm bảo an toàn, tránh lây lan trong quá trình lấy mẫu bệnh phẩm.