Mỹ khoe công nghệ pin xe điện mới, sạc 1 lần chạy cả nghìn km

Toyota và Đại học Kyoto đã phát triển một loại pin thể rắn mới dựa trên công nghệ fluoride-ion. (Ảnh: asia.nikkei) Loại pin này giúp xe điện tăng gấp đôi quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc, từ 600 km lên tới 1.200 km.(Ảnh: Thanh niên Việt) Pin fluoride-ion sử dụng ion fluoride thay vì ion lithium, mang lại khả năng lưu trữ năng lượng cao hơn.(Ảnh: asia.nikkei) Cực dương của pin được làm từ đồng nitride (Cu₃N) kết hợp với mangan và lantan trong cấu trúc tinh thể perovskite.(Ảnh: Thanh niên Việt) Công nghệ này giúp tăng mật độ năng lượng gấp đôi so với pin lithium-ion hiện tại. (Ảnh: takomabattery) Đồng nitride có thể phản ứng với cả ion nitơ và fluoride, giúp pin có dung lượng cao hơn và tuổi thọ bền bỉ. (Ảnh: takomabattery) Pin fluoride-ion cũng an toàn hơn do sử dụng chất điện phân rắn và có tốc độ dẫn ion nhanh hơn. (Ảnh: RSC Publishing) Công nghệ này hứa hẹn sẽ cải thiện hiệu suất lưu trữ năng lượng cho xe điện trong tương lai. (Ảnh: asia.nikkei) Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.

Toyota và Đại học Kyoto đã phát triển một loại pin thể rắn mới dựa trên công nghệ fluoride-ion. (Ảnh: asia.nikkei) Loại pin này giúp xe điện tăng gấp đôi quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc, từ 600 km lên tới 1.200 km.(Ảnh: Thanh niên Việt) Pin fluoride-ion sử dụng ion fluoride thay vì ion lithium, mang lại khả năng lưu trữ năng lượng cao hơn.(Ảnh: asia.nikkei) Cực dương của pin được làm từ đồng nitride (Cu₃N) kết hợp với mangan và lantan trong cấu trúc tinh thể perovskite.(Ảnh: Thanh niên Việt) Công nghệ này giúp tăng mật độ năng lượng gấp đôi so với pin lithium-ion hiện tại. (Ảnh: takomabattery) Đồng nitride có thể phản ứng với cả ion nitơ và fluoride, giúp pin có dung lượng cao hơn và tuổi thọ bền bỉ. (Ảnh: takomabattery) Pin fluoride-ion cũng an toàn hơn do sử dụng chất điện phân rắn và có tốc độ dẫn ion nhanh hơn. (Ảnh: RSC Publishing) Công nghệ này hứa hẹn sẽ cải thiện hiệu suất lưu trữ năng lượng cho xe điện trong tương lai. (Ảnh: asia.nikkei) Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.