Hai bước đơn giản fake IP sang Ý, thoải mái truy cập mọi ưebsite giữa dịch Covid-19

Nếu dùng Chrome thì bạn sử dụng extension Urban Free VPN.

Bước 2: Mở phần mềm Touch VPN đã tải, kéo xuống chọn khu vực Italy (Ý) và nhấn Connect.

Để kiểm tra xem đã Fake IP sang Italy thành công hay chưa, vào trang web Where am I right now? --> Instantly see your location on a Map này để thử. Nếu địa chỉ IP là Italy thì bạn đã thành công.