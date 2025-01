AI tái hiện nhan sắc "nàng thơ" Mona Lisa, cái kết sững người

Công nghệ AI đã thử tái hiện hình ảnh Mona Lisa nếu được Leonardo Da Vinci vẽ trong thế kỷ 21. Bức chân dung mới mô tả người phụ nữ với đôi mắt to xanh, lông mày rõ nét, mũi nhỏ hơn, gò má ít nổi bật và khe ngực cuốn hút. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X (Twitter) và Reddit, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. (Ảnh: Khoahoc.tv) Một số người dùng mạng cho rằng sự thay đổi này làm giảm đi nét bí ẩn và độc đáo vốn có của bức tranh gốc, thậm chí đặt nghi vấn về khả năng sáng tạo của AI. (Ảnh: Wikipedia) Những người khác lại nhìn nhận vấn đề với thái độ hài hước, khẳng định rằng tác phẩm này không khiến họ cảm thấy bị đe dọa bởi AI.(Ảnh: Khoahoc.tv) Dù có những tranh cãi, bức tranh gốc của Mona Lisa vẫn là kiệt tác vượt thời gian, được trưng bày tại bảo tàng Louvre, Paris, và hoàn thiện từ năm 1503 đến 1506.(Ảnh: Le Louvre) Leonardo da Vinci đã bắt đầu vẽ bức tranh vào năm 1503 và được nhiều người tin rằng hình mẫu của Mona Lisa chính là người mẹ kiêm nội trợ người Italy Lisa Gherardini. (Ảnh: Daily Express) Bức tranh ‘Mona Lisa’ đã trở nên nổi tiếng vì nhiều lý do khác nhau.(Ảnh: Vanity Fair) ‘Mona Lisa’ đã thể hiện kỹ thuật sfumato tiên phong của Leonardo da Vinci. (Ảnh: Smithsonian Magazine) Nụ cười của nàng Mona Lisa cũng mang tính cách mạng trong thời kỳ mà các họa sĩ thời Phục hưng hiếm khi cho những đối tượng trong tranh mỉm cười. (Ảnh: University of Cincinnati) Mời quý độc giả xem thêm video: Bức tranh phác thảo và tiềm lực quân sự của lực lượng Hamas.

