Sự phi thường của vật liệu mỏng nhất, bền nhất từng được phát minh

1. Graphene là vật liệu mỏng nhất thế giới. Graphene chỉ dày một lớp nguyên tử carbon, khiến nó trở thành vật liệu 2D mỏng nhất từng được phát minh. Ảnh: Pinterest. 2. Bền hơn thép nhưng siêu nhẹ. Graphene có độ bền gấp 200 lần thép, nhưng lại nhẹ đến mức 1m² graphene chỉ nặng khoảng 0,77 milligram. Ảnh: Pinterest. 3. Dẫn điện tốt hơn đồng. Graphene là một trong những chất dẫn điện tốt nhất từng được biết đến, vượt trội hơn đồng nhờ khả năng cho electron di chuyển cực nhanh mà không bị cản trở. Ảnh: Pinterest. 4. Có thể co giãn mà vẫn giữ nguyên tính chất. Dù chỉ dày một lớp nguyên tử, graphene có thể giãn ra tới 20% kích thước ban đầu mà vẫn giữ được tính dẫn điện và độ bền. Ảnh: Pinterest. 5. Có thể biến đổi thành siêu tụ điện. Nhờ tính dẫn điện cao, graphene có thể được sử dụng trong siêu tụ điện (supercapacitor), giúp sạc nhanh hơn và kéo dài tuổi thọ pin của điện thoại, xe điện. Ảnh: Pinterest. 6. Có thể lọc nước và muối hiệu quả. Graphene có thể được dùng như màng lọc siêu mỏng, giúp loại bỏ muối từ nước biển, tạo ra nước sạch một cách nhanh chóng và tiết kiệm năng lượng hơn so với các phương pháp truyền thống. Ảnh: Pinterest. 7. Được phát hiện từ việc… bóc băng dính. Graphene được hai nhà khoa học Andre Geim và Konstantin Novoselov phát hiện vào năm 2004 khi họ bóc từng lớp nguyên tử carbon từ than chì bằng băng dính. Phát hiện này giúp họ giành Giải Nobel Vật lý năm 2010. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">

1. Graphene là vật liệu mỏng nhất thế giới. Graphene chỉ dày một lớp nguyên tử carbon, khiến nó trở thành vật liệu 2D mỏng nhất từng được phát minh. Ảnh: Pinterest. 2. Bền hơn thép nhưng siêu nhẹ. Graphene có độ bền gấp 200 lần thép, nhưng lại nhẹ đến mức 1m² graphene chỉ nặng khoảng 0,77 milligram. Ảnh: Pinterest. 3. Dẫn điện tốt hơn đồng. Graphene là một trong những chất dẫn điện tốt nhất từng được biết đến, vượt trội hơn đồng nhờ khả năng cho electron di chuyển cực nhanh mà không bị cản trở. Ảnh: Pinterest. 4. Có thể co giãn mà vẫn giữ nguyên tính chất. Dù chỉ dày một lớp nguyên tử, graphene có thể giãn ra tới 20% kích thước ban đầu mà vẫn giữ được tính dẫn điện và độ bền. Ảnh: Pinterest. 5. Có thể biến đổi thành siêu tụ điện. Nhờ tính dẫn điện cao, graphene có thể được sử dụng trong siêu tụ điện (supercapacitor), giúp sạc nhanh hơn và kéo dài tuổi thọ pin của điện thoại, xe điện. Ảnh: Pinterest. 6. Có thể lọc nước và muối hiệu quả. Graphene có thể được dùng như màng lọc siêu mỏng, giúp loại bỏ muối từ nước biển, tạo ra nước sạch một cách nhanh chóng và tiết kiệm năng lượng hơn so với các phương pháp truyền thống. Ảnh: Pinterest. 7. Được phát hiện từ việc… bóc băng dính. Graphene được hai nhà khoa học Andre Geim và Konstantin Novoselov phát hiện vào năm 2004 khi họ bóc từng lớp nguyên tử carbon từ than chì bằng băng dính. Phát hiện này giúp họ giành Giải Nobel Vật lý năm 2010. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">