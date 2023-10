Phóng to 400 lần tuyệt tác “Mona Lisa”, giật mình phát hiện 3 bí mật

Leonardo da Vinci là một trong những danh họa nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất thế giới. Ông đã để lại nhiều tác phẩm hội họa giá trị. Trong số này, nổi tiếng nhất được cho là bức tranh Mona Lisa. Nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã nỗ lực giải mã bí ẩn liên quan đến bức tranh Mona Lisa như: nụ cười của nàng, danh tính người mẫu trong tranh... Bên cạnh những bí ẩn khó giải này, các chuyên gia đã sử dụng công nghệ hiện đại, phóng to bức tranh Mona Lisa lên 400 lần để nghiên cứu và phát hiện 3 bí mật mà danh họa da Vinci để lại. Dưới phần nền của bức tranh, sau khi phóng to, các nhà nghiên cứu đã phát hiện hình dáng của 4 con vật: vượn, sư tử, trâu và rắn. Giả định là chúng tượng trưng cho sự đố kỵ và cái ác. Bàn tay phải cong của Mona Lisa được cho là ám chỉ sự coi thường cái thiện hơn cái ác. Khuôn mặt của một phụ nữ khác được phát hiện ẩn sau mặt của Mona Lisa. Chi tiết này khó nhận ra vì nó nằm ở vị trí đặc biệt và bị màu sắc bao phủ. Các nhà nghiên cứu cho rằng người phụ nữ này có thể là mẹ của Leonardo da Vinci, bởi bà ấy trông rất giống Da Vinci. Mona Lisa trong bức tranh không có lông mày và lông mi. Khi phóng to, người ta phát hiện hai chữ cái trong mắt phải của Mona Lisa, có thể là LV, được cho là viết tắt theo tên của Leonardo da Vinci. Những phát hiện này đã gợi ra nhiều cuộc tranh luận và giả thuyết liên quan đến bức tranh, làm tăng sự quan tâm của công chúng đối với kiệt tác này. Tuy nhiên, chỉ có Leonardo da Vinci mới có thể kiểm chứng những giả thuyết trên. Mời quý độc giả xem thêm video: Trở về Hà Nội xưa qua bức tranh giao thông thú vị năm 1973.

