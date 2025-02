Xiaomi tung hàng hot nhiệt ẩm kế giữa mùa nồm, có đáng tậu?

Xiaomi chính thức giới thiệu nhiệt ẩm kế Mijia Smart Temperature and Humidity Meter 3 Mini. Sản phẩm sẽ mở bán theo hình thức gọi vốn cộng đồng từ ngày 19/2, với mức giá đề xuất 34.9 tệ (122.000 đồng) nhưng khách hàng đặt sớm có thể sở hữu với giá ưu đãi chỉ 29.9 tệ (104.000 đồng). Mijia Smart Temperature and Humidity Meter 3 Mini có thiết kế nhỏ gọn, tinh tế với kích thước 53x45.3x13mm . Sản phẩm sở hữu màn hình 2.1 inch , viền mỏng chỉ 5.1mm , giúp hiển thị thông tin rõ ràng trong không gian nhỏ. Để tiện lắp đặt, Xiaomi cũng trang bị miếng dán tường hai mặt , giúp người dùng có thể đặt thiết bị ở nhiều vị trí khác nhau một cách linh hoạt. Thiết bị sử dụng cảm biến kỹ thuật số có độ chính xác cao , có thể phát hiện những thay đổi nhỏ trong môi trường. Nó có khả năng đo nhiệt độ với sai số chỉ 0.1°C và độ ẩm với sai số 1% RH. Dữ liệu được cập nhật mỗi 6 giây , đảm bảo cung cấp thông tin thời gian thực. Ngoài ra, sản phẩm còn tích hợp biểu tượng cảm xúc trực quan , giúp người dùng dễ dàng nhận biết tình trạng môi trường xung quanh một cách thú vị hơn. Mijia Smart Temperature and Humidity Meter 3 Mini sử dụng pin CR2450 , với thiết kế tiêu thụ điện năng cực thấp. Ở chế độ tiêu chuẩn, thiết bị có thể hoạt động liên tục trong 1,5 năm, trong khi chế độ tiết kiệm pin có thể kéo dài lên đến 3 năm. Một trong những điểm nổi bật nhất của sản phẩm này chính là khả năng tương tác thông minh với hệ sinh thái Xiaomi. Thiết bị hỗ trợ công nghệ Xiaomi HyperConnect, cho phép kết nối với ứng dụng app Mi Home và sử dụng cùng Bluetooth Mesh Gateway. Ví dụ, khi nhiệt độ phòng vượt ngưỡng cài đặt trước, máy lạnh có thể tự động bật hoặc tắt , mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng. Khi được kết nối với app Mi Home, thiết bị sẽ đồng bộ dữ liệu lên đám mây và hiển thị dưới dạng biểu đồ trực quan, giúp người dùng dễ dàng theo dõi sự thay đổi của môi trường sống. Với mức giá khởi điểm hấp dẫn cùng các tính năng thông minh, Mijia Smart Temperature and Humidity Meter 3 Mini hứa hẹn sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho những ai quan tâm đến việc theo dõi và kiểm soát chất lượng môi trường trong không gian sống. Mời độc giả xem thêm video: Xiaomi ra mắt chó robot mới sống động như

Xiaomi chính thức giới thiệu nhiệt ẩm kế Mijia Smart Temperature and Humidity Meter 3 Mini. Sản phẩm sẽ mở bán theo hình thức gọi vốn cộng đồng từ ngày 19/2, với mức giá đề xuất 34.9 tệ (122.000 đồng) nhưng khách hàng đặt sớm có thể sở hữu với giá ưu đãi chỉ 29.9 tệ (104.000 đồng). Mijia Smart Temperature and Humidity Meter 3 Mini có thiết kế nhỏ gọn, tinh tế với kích thước 53x45.3x13mm . Sản phẩm sở hữu màn hình 2.1 inch , viền mỏng chỉ 5.1mm , giúp hiển thị thông tin rõ ràng trong không gian nhỏ. Để tiện lắp đặt, Xiaomi cũng trang bị miếng dán tường hai mặt , giúp người dùng có thể đặt thiết bị ở nhiều vị trí khác nhau một cách linh hoạt. Thiết bị sử dụng cảm biến kỹ thuật số có độ chính xác cao , có thể phát hiện những thay đổi nhỏ trong môi trường. Nó có khả năng đo nhiệt độ với sai số chỉ 0.1°C và độ ẩm với sai số 1% RH. Dữ liệu được cập nhật mỗi 6 giây , đảm bảo cung cấp thông tin thời gian thực. Ngoài ra, sản phẩm còn tích hợp biểu tượng cảm xúc trực quan , giúp người dùng dễ dàng nhận biết tình trạng môi trường xung quanh một cách thú vị hơn. Mijia Smart Temperature and Humidity Meter 3 Mini sử dụng pin CR2450 , với thiết kế tiêu thụ điện năng cực thấp. Ở chế độ tiêu chuẩn, thiết bị có thể hoạt động liên tục trong 1,5 năm, trong khi chế độ tiết kiệm pin có thể kéo dài lên đến 3 năm. Một trong những điểm nổi bật nhất của sản phẩm này chính là khả năng tương tác thông minh với hệ sinh thái Xiaomi. Thiết bị hỗ trợ công nghệ Xiaomi HyperConnect, cho phép kết nối với ứng dụng app Mi Home và sử dụng cùng Bluetooth Mesh Gateway. Ví dụ, khi nhiệt độ phòng vượt ngưỡng cài đặt trước, máy lạnh có thể tự động bật hoặc tắt , mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng. Khi được kết nối với app Mi Home , thiết bị sẽ đồng bộ dữ liệu lên đám mây và hiển thị dưới dạng biểu đồ trực quan, giúp người dùng dễ dàng theo dõi sự thay đổi của môi trường sống. Với mức giá khởi điểm hấp dẫn cùng các tính năng thông minh, Mijia Smart Temperature and Humidity Meter 3 Mini hứa hẹn sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho những ai quan tâm đến việc theo dõi và kiểm soát chất lượng môi trường trong không gian sống. Mời độc giả xem thêm video: Xiaomi ra mắt chó robot mới sống động như