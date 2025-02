Nếu robot tích hợp AI “nổi loạn", điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra?

Một video trên Douyin cho thấy robot tích hợp AI thuyết phục 12 robot khác bỏ việc, làm dấy lên lo ngại về khả năng robot "nổi loạn". (Ảnh: Znews) Trước đây, đã có trường hợp robot gây thiệt hại cho con người, như vụ một nữ kỹ sư thiệt mạng do robot ở Mỹ năm 2015. (Ảnh: couriermail) Khảo sát của Pew Research tháng 8 cho thấy 52% người Mỹ lo ngại về AI, tăng đáng kể so với năm 2021. (Ảnh: theconversation) Nhiều chuyên gia đã bày tỏ lo ngại về khả năng robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có thể "nổi loạn" và tự ra quyết định.(Ảnh: VentureBeat) Nhà sử học Adrienne Mayor từ Đại học Stanford cho biết, nỗi sợ về các vật vô tri tấn công con người đã tồn tại từ thời Hy Lạp cổ đại. (Ảnh: classics.stanford.edu) Phó giáo sư David Krueger của Đại học Cambridge cảnh báo rằng vũ khí tự động tích hợp AI có thể dẫn đến chiến tranh tổng lực với sự tham gia của các cỗ máy, gây nguy hiểm lớn cho nhân loại. (Ảnh: Association for Advancing Automation) Nhà khoa học Geoffrey Hinton, người nhận giải Nobel Vật lý 2024, ước tính có 10-20% khả năng AI sẽ hủy diệt loài người trong vòng ba thập kỷ tới. (Ảnh: news.sky.com) Hiện tại, AI chủ yếu tổng hợp thông tin có sẵn, nhưng tốc độ phát triển nhanh khiến nhiều người lo ngại. Việc phát triển robot AI cần được giám sát chặt chẽ để tránh những hậu quả khó lường. (Ảnh: Notes for SHS) Mời quý độc giả xem thêm video: Elon Musk tung ảnh ôm hôn “vợ robot”: Giật mình trí tuệ nhân tạo.

Một video trên Douyin cho thấy robot tích hợp AI thuyết phục 12 robot khác bỏ việc, làm dấy lên lo ngại về khả năng robot "nổi loạn". (Ảnh: Znews) Trước đây, đã có trường hợp robot gây thiệt hại cho con người, như vụ một nữ kỹ sư thiệt mạng do robot ở Mỹ năm 2015. (Ảnh: couriermail) Khảo sát của Pew Research tháng 8 cho thấy 52% người Mỹ lo ngại về AI, tăng đáng kể so với năm 2021. (Ảnh: theconversation) Nhiều chuyên gia đã bày tỏ lo ngại về khả năng robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có thể "nổi loạn" và tự ra quyết định.(Ảnh: VentureBeat) Nhà sử học Adrienne Mayor từ Đại học Stanford cho biết, nỗi sợ về các vật vô tri tấn công con người đã tồn tại từ thời Hy Lạp cổ đại. (Ảnh: classics.stanford.edu) Phó giáo sư David Krueger của Đại học Cambridge cảnh báo rằng vũ khí tự động tích hợp AI có thể dẫn đến chiến tranh tổng lực với sự tham gia của các cỗ máy, gây nguy hiểm lớn cho nhân loại. (Ảnh: Association for Advancing Automation) Nhà khoa học Geoffrey Hinton, người nhận giải Nobel Vật lý 2024, ước tính có 10-20% khả năng AI sẽ hủy diệt loài người trong vòng ba thập kỷ tới. (Ảnh: news.sky.com) Hiện tại, AI chủ yếu tổng hợp thông tin có sẵn, nhưng tốc độ phát triển nhanh khiến nhiều người lo ngại. Việc phát triển robot AI cần được giám sát chặt chẽ để tránh những hậu quả khó lường. (Ảnh: Notes for SHS) Mời quý độc giả xem thêm video: Elon Musk tung ảnh ôm hôn “vợ robot”: Giật mình trí tuệ nhân tạo.