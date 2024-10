Tọa đàm thảo luận sách "Xã hội diễn cảnh" với sự tham gia của các diễn giả Phạm Xuân Thạch, Phùng Ngọc Kiên, Dương Thắng sẽ diễn ra vào lúc 14h30 -16h30, thứ 4, ngày 16/10 tại Phòng Paris II, Viện Pháp, Số 15 Thiền Quang, Hà Nội



Diễn giả Phạm Xuân Thạch hiện là Trưởng khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Lĩnh vực nghiên cứu của ông là Xã hội học Nghệ thuật; Văn học so sánh; Lịch sử văn học Việt Nam hiện đại và đương đại; Điện ảnh học.

Diễn giả Dương Thắng là dịch giả, nhà nghiên cứu, nguyên giảng viên khoa Toán, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Fianarantsoa Madagascar (1986-1990); nhà sáng lập - Giám đốc điều hành Công ty xuất bản Sách Kiến Thức (2000-2010). Ông là dịch giả cuốn "Thầy Tu và Nhà Triết học" (Le Moine et Le Philosophe) của các tác giả Jean – Francois Revel và Matthieu Ricard; cộng tác viết bài cho nhiều tờ báo và tạp chí: Văn nghệ, Khoa học và Phát triển, Văn nghệ quân đội, An ninh thế giới, Văn hóa Văn nghệ Công an...

Diễn giả Phùng Ngọc Kiên là giảng viên khoa Văn học, Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ông tham gia dịch một số cuốn sách cho Tủ sách Tinh hoa của NXB Tri thức như "Mimesis" của E.Auerbach (NXB Tri Thức, 2014), dịch giả chính cho "Quy tắc nghệ thuật" của P. Bourdieu (NXB Tri thức, 2018). Ngoài ra, diễn giả Phùng Ngọc Kiên còn có một số công trình nghiên cứu chuyên sâu khác và nhiều tác phẩm dịch đã xuất bản tại nhiều nhà xuất bản. Ông có các công bố trên các tạp chí chuyên ngành bằng tiếng Pháp, tiếng Việt và tiếng Anh. Mối quan tâm chính của ông là văn học so sánh, các vấn đề xã hội học nghệ thuật và xã hội học điện ảnh, các quá trình truyền nhập văn học và chuyển thể điện ảnh.