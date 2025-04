Sáng chế nào của Hòa Thân được vua Càn Long khen hết lời?

Vua Càn Long là hoàng đế nổi tiếng của nhà Thanh. Hòa Thân là một trong những đại thần được ông hoàng này tin tưởng, trọng dụng. Tham quan Hòa Thân không chỉ có tài mà còn giỏi xu nịnh, biết cách lấy lòng nhà vua. Nhiều yêu cầu của hoàng đế Càn Long đều được tham quan Hòa Thân hoàn thành một cách xuất sắc. Trong số này, Hòa Thân đã lập được công lớn khi tham gia tổ chức yến tiệc chiêu đãi những người già trên 65 tuổi nhân dịp vua Càn Long mừng 74 tuổi. Khi ấy, vua Càn Long quyết định tổ chức Thiên tẩu yến. Theo đó, nhiều người trên 65 tuổi từ khắp nơi tới kinh thành dự yến tiệc vì hiếm có cơ hội được vào cung, thưởng thức các món ăn cao lương mĩ vị do các ngự trù chế biến. Bữa yến tiệc đầu tiên được tổ chức xa hoa, lộng lẫy trong hoàng cung với hơn 800 bàn tiệc. Số người tham gia buổi tiệc mừng thọ vua Càn Long lên tới hơn 3.900. Do tổ chức vào mùa Đông nên nhiều món ăn được bê ra chưa bao lâu thì đã nguội. Vua Càn Long thấy vậy nên vô cùng khó chịu bởi những người lớn tuổi đến mừng thọ mình không được ăn các món nóng hổi. Vậy nên, hoàng đế Càn Long đã yêu cầu Hòa Thân (khi ấy đứng đầu Nội vụ phủ) tìm cách giải quyết vấn đề này. Sau khi suy nghĩ kỹ, ông nảy ta ý tưởng chuẩn bị món thịt dê nhúng cho bữa tiệc tiếp theo. Đặc biệt, Hòa Thân sáng chế ta một nồi nấu lẩu kiểu mới. Loại nồi lẩu này được thiết kế có thêm phần bụng đựng than ở giữa và vành đựng thức ăn xung quanh. Người ta sẽ cho than hồng vào ống khói giữa nồi, thổi gió từ dưới lên khiến cho than cháy đỏ từ đó tạo ra hơi nóng làm chín thức ăn trong nồi lẩu. Như vậy, những người tham gia bữa tiệc có thể thưởng thức thức ăn nóng cũng như không bị khói ám vào người. Hòa Thân cũng sai người chuẩn bị thêm nhiều loại thịt, rau củ và gia vị gia giảm để món lẩu hấp dẫn hơn. Với sáng chế nồi lẩu của Hòa Thân, bữa tiệc Thiên tẩu yến ngày thứ hai thành công tốt đẹp. Vua Càn Long vô cùng hài lòng và khen thưởng Hòa Thân. Từ đó về sau, nồi lẩu do Hòa Thân sáng chế được sử dụng rộng rãi trong nhiều gia đình ở các vùng miền. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Cả Từ Hi Thái hậu và Hòa Thân đều phát cuồng với thứ xa xỉ này.

