Thực hư sinh con năm Kỷ Hợi 2019 là bắt được heo vàng

1. Theo can chi

Mọi người cho rằng năm Kỷ Hợi 2019 này là năm Heo vàng, 60 năm mới có 1 lần. Tuy nhiên, để biết chính xác 2019 là Heo vàng hay không thì còn phải xét thêm nhiều yếu tố nữa.

Ảnh minh họa.

Sự thật là nếu xét theo can chi thì năm Kỷ Hợi 2019 không phải là Heo vàng. Bởi có tất cả 10 thiên can, lần lượt là Giáp, Ất, Bính, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý và 12 con giáp Tý, Sửu, Dẫn, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Thiên can và địa chi hợp lại tạo thành 1 chu kì, 60 năm mới lặp lại.