Cuối năm cứ vùi thứ này xuống đáy hũ gạo để hóa giải vận đen

Hũ gạo đầy ắp sẽ quyết định vận may, tiền bạc và sức khỏe của chủ nhà, để gia tăng may mắn dân gian bao đời nay vẫn nhắc nhau cất khéo một bao lì xì xuống dưới thùng gạo theo cách này để hóa giải vận đen, đem tiền bạc về nhà…

Bí mật dấu một phong bao lì xì dưới đáy hũ gạo

Dân gian Việt Nam bao đời nay vẫn truyền tai nhau một mẹo phong thủy hút may mắn về nhà đó đặt dưới đáy hũ gạo một phong bao lì xì. Việc này sẽ được tiến hành ngay khi bạn chuẩn bị đổ gạo vào hũ, phần gạo đổ chồng lên phong bao sẽ giữ được tiền tài, góp phần làm tài vận được lưu thông, ra ít vào nhiều như câu “tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”.

Ảnh minh họa. Điều lưu ý nhất khi thực hiện mẹo phong thủy này đó là sự bí mật, bạn chỉ nên đặt phong bao lì xì vào thùng khi quanh đó không có bất kỳ ai, bạn không nên tiết lộ cho người khác biết bởi càng bí hiểm sẽ càng linh nghiệm, càng nhiều người biết thì vía xấu của họ sẽ có thể phá hoại tài vận của gia đình bạn.



Ngoài việc đặt bao lì xì dưới đáy, bạn cũng có thể trùm một miếng vải đỏ lên nắp hũ gạo, cách này cũng có khả năng thu hút nhiều tài lộc.

Sau khi đổ đầy gạo vào hũ, tuyệt đối đừng quên:

– Không đặt hũ gạo đối diện cửa: Dù là cửa chính, hay cửa phụ thì gia chủ cũng nên nhớ rằng đừng đặt ở vị trí đối diện cửa ra vào. Tốt nhất bạn nên đặt chúng ở nơi kín đáo như góc khuất ở bếp chẳng hạn.

– Hũ gạo phải luôn đậy kín và kê cao, để nơi kín đáo: Mọi nên cố gắng giữ sạch sẽ hũ gạo của gia đình, nên đặt ở chỗ cao để tránh ẩm mốc, bụi bẩn, chuột gián tấn công, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe lại phần nào “động chạm” đến đường tiền tài của gia đình.

– Không để bất kỳ ai đổ sạch hũ gạo: Dù hũ gạo có gần hết thì bạn tuyệt đối không nên đổ sạch bởi nó sẽ mang lại điều xấu, nên đặt hũ gạo và nồi cơm trên bề mặt phẳng, ngay ngắn. Tốt nhất là đổ đầy hũ gạo khi đã dùng vơi đi một nửa, nên chọn loại thùng sâu để tượng trưng cho sự no đủ, dư dả.

– Vào dịp cuối năm, gia chủ nên đổ đầy thùng gạo để sang năm mới tiền bạc đầy nhà, nhà êm ấm quanh năm, không lo thiếu thốn.

* Lưu ý khi đặt hũ gạo trong nhà

- Không để hết gạo trong hũ/thùng

Theo phong thủy, vật chứa đựng, nhất là những vật mang ý nghĩa tốt lành, chứa vận may, tài lộc thì không bao giờ được để trống rỗng. Thêm vào đó, càng không nên để ai đổ sạch hũ gạo đi, vì đây là điều kị trong phong thủy. Bạn nên đổ đầy hũ gạo ngay từ khi vơi còn một nửa và tốt nhất là dùng hũ gạo sâu (tượng trưng cho sự no đủ) để tránh những điều xui xẻo và giữ vận may luôn ở trong nhà.

Nên đổ đầy hũ gạo ngay từ khi vơi còn một nửa và dùng hũ gạo sâu, không nên dùng hũ nông.

- Hũ gạo phải luôn đậy kín và kê cao, để nơi kín đáo

Hũ gạo đặt ở vị trí sạch sẽ, kê cao để tránh những chỗ bụi bẩn, ẩm mốc, chuột gián thể hiện sự quý trọng và bảo vệ tài lộc của gia đình. Không chỉ vậy, việc đậy kín hũ gạo sẽ tránh được ẩm mốc, kiến, gián,... bò vào ăn gạo, không tốt cho sức khỏe.

Người Á đông còn quan niệm rằng hũ gạo giống như cái kho cất giữ tài lộc, thịnh vượng của gia đình, nên cần được cất giữ ở chỗ kín đáo, tuyệt đối không để người lạ nhìn thấy ngay khi bước vào cửa. Tốt nhất nên đặt hũ gạo ở một vị trí khuất nhưng dễ lấy ở trong bếp.

- Không đặt hũ gạo hướng Đông và Đông Nam

Phong thủy xưa quan niệm rằng gạo được trồng lên từ đất, nên hũ gạo sẽ thuộc thổ. Hướng Đông, Đông Nam là mộc, mộc khắc thổ, nên nếu đặt hũ gạo ở vị trí này sẽ khiến nhà cửa gặp vận xui, kinh tế đi xuống, gặp nhiều trắc trở.

Nên đặt hũ gạo theo hướng Tây hoặc Đông Bắc vì đây là hướng của hành Thổ.

( Bài viết mang tính tham khảo)