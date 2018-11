Dự đoán cực chuẩn tử vi tuổi Mùi năm Kỷ Hợi 2019

Dự đoán tử vi tuổi Mùi năm Kỷ Hợi 2019: Về sự nghiệp: Năm 2019, người tuổi Mùi thu được nhiều thành tích rất tốt. Do có quý nhân “Phúc Xương quý nhân” tương trợ nên dù công việc gặp không ít trở ngại nhưng cuối cùng đều được giải quyết ổn thỏa. Điều cần chú ý con giáp này là khi gặp khúc mắc không nên quá nóng vội, nên bình tĩnh xử lý mọi tình huống. Trong năm này, người tuổi Mùi kinh doanh buôn bán vô cùng phát đạt. Con giáp này sẽ nhận được vô số cơ hội, có được những đơn hàng lớn mang lại lợi nhuận kếch xù. Về tình cảm: Vận tình cảm của người tuổi Mùi trong năm Kỷ Hợi đặc biệt vượng phát. Vận đào hoa sáng, đặc biệt đối với những người tuổi Mùi độc thân, sẽ đem lại cơ hội kết giao với những người bạn khác giới , từ đó mà kiếm tìm cho mình một nửa yêu thương. Với những người đã có đôi có cặp đây là một năm thuận buồm xuôi gió , tình cảm lứa đôi, hôn nhân hạnh phúc suôn sẻ. Một điều cần chú ý là dù là người độc thân, hay đã có đôi có cặp vì vận đào hoa quá vượng nên cũng cần chú ý và có chừng mực trong các mối quan hệ khác giới, đừng để người khác hiểu nhầm mà mang lại thị phi không tốt về tình cảm, thậm chí ảnh hưởng xấu đến gia đình. Tài vận: Năm Kỷ Hợi không phải là năm quá may mắn về tài vận của người tuổi Mùi. Dù sự nghiệp thuận lợi có thể đem lại nguồn thu nhập tốt, nhưng do cung tài bạch xuất hiện hung tinh “Đại hao” nên con giáp này rất dễ rơi vào cảnh “hao hụt tiền nong” thậm chí là phá sản. Về mặt sức khỏe: Năm 2019 là năm sức khỏe ổn định của người tuổi Mùi. Con giáp này chỉ gặp phải một số bệnh thông thường, nhỏ nhặt chứ không phải bệnh tật nặng nề. Tuy như vậy nhưng người tuổi Mùi cũng cần đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để phòng tránh những trường hợp ngoài ý muốn. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

