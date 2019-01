Trong nhà có cây này năm mới sẽ thu hút tài lộc

Cây kim tiền là một loài cây bụi lá xanh mướt, có thể phát triển tốt nơi ánh sáng thấp, râm mát, không cần tưới nước thường xuyên và đặc biệt có biệt tài thanh lọc không khí, loại bỏ khói bụi, khí độc - nên loài cây "kim phát tài" này rất được ưa chuộng để trồng trong gia đình.

Cây kim tiền thể hiện sự giàu sang , phú quý và tiền bạc. Trong phong thủy, đây là một loại cây may mắn nhất, khi cây nở hoa sẽ mang lại nhiều lộc và may mắn hơn. Với những người mệnh hỏa, cây kim tiền là cây rất phù hợp với họ bởi nó có ý nghĩa tương sinh mang lại nhiều may mắn cho họ.

Kim phát tài có tên khoa học là Zamioculcas zamiifolia, là một loài cây thuộc vùng nhiệt đới lâu năm, có nguồn gốc từ miền Đông châu Phi.

Kim phát tài là loài cây mọc thành từng bụi, trong môi trường tự nhiên, cây có thể đạt đến độ cao từ 30-100 cm. Hình dáng cây kim phát tài được tạo thành từ một tập hợp các nhánh lá.

Đây chính là cuốn lá chung, với chiều dài từ 20-40 cm. Các cuốn lá này có màu xanh với những đốm màu tối hơn, mọng nước, mập mạp, có hình trụ dày ở phần gần rễ, thon nhỏ khi đến ngọn và từ từ uốn cong.

Những chiếc lá mọc thành từng cặp xung quanh cuốn lá, mỗi cuốn lá lại gồm 5-8 cặp lá dày, chiều dài từ 5-15 cm, chiều rộng từ 1,5-5 cm, hình elip. Lá kim phát tài có màu xanh đậm sáng bóng, mịn màng và cũng mọng nước.

Z. zamiifolia chứa một lượng nước cao bất thường - 91% ở lá và 95% tại cuống lá nên chúng có thể hoàn toàn "sống thảnh thơi" 4 tháng mà không cần tưới nước.

Những vị trí phù hợp để đặt chậu cây kim tiền trong văn phòng

Cây kim tiền là loại cây dễ sống và phát triển tốt nếu để trong môi trường tự nhiên có đủ ánh sáng, nước và chất dinh dưỡng. Trong văn phòng, chậu cây nên được đặt ở vị trí thoáng mát, tránh nắng trực tiếp hoặc bị đụng với kính vì lá sẽ cháy hoặc xuất hiện những đốm đen ở đầu lá.

Nhờ đặc điểm sinh sôi và không ngừng ra các nhánh mà cây kim tiền mặc dù có tuổi thọ một nhánh chỉ khoảng 2 – 3 năm nhưng lại sống rất lâu nếu được chăm sóc tốt. Nhờ khả năng đó, cây kim phát tài còn được coi là cây tài lộc. Do đó, các phòng kế toán, phòng tài chính, phòng đầu tư hoặc kinh doanh thích chọn chậu cây kim tiền để đặt trong phòng làm việc.

