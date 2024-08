Hai ngôi đền Hà Nội vừa thành “điểm du lịch DTQG đặc biệt“

Theo Khoản 7 Điều 3 Luật Du lịch 2017, "điểm du lịch" là nơi có tài nguyên du lịch được đầu tư, khai thác phục vụ khách du lịch. Theo Điều 11 Nghị định 168/2017/NĐ-CP, một nơi được công nhận là một điểm du lịch cần đáp ứng các điều kiện sau: - Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định trên bản đồ địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Tỷ lệ bản đồ phụ thuộc vào yêu cầu quản lý và địa hình khu vực. - Có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch. - Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.