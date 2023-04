“Gieo mầm hạnh phúc mong con yêu”: Cẩm nang cho hành trình tìm con

Ngày 15/4/2023, Báo Sức khỏe & Đời sống (Bộ Y tế) tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Gieo mầm hạnh phúc mong con yêu" của Dược sĩ Quách Thu Trang.

Các chuyên gia cùng với tác giả sách trong buổi lễ ra mắt "Gieo mầm hạnh phúc mong con yêu" Buổi lễ ra mắt sách có sự tham gia của các khách mời là các chuyên gia về lĩnh vực Sản khoa và Hỗ trợ sức khỏe sinh sản như: GS.TS.BS Nguyễn Đình Tảo - Chủ tịch Hội Hỗ trợ Sinh sản Hà Nội; ThS. BS Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phụ trách khoa Sản - Bệnh viện Tim Hà Nội; cùng các đơn vị Báo chí, truyền hình khác.

Cuốn sách "Gieo mầm hạnh phúc mong con yêu" được ví như người bạn đồng hành đáng tin cậy cho các cặp vợ chồng đang mong con. "Gieo mầm hạnh phúc mong con yêu” là cuốn sách mà bất cứ cặp vợ chồng đang mong con nào cũng nên sở hữu. Cuốn sách cũng là món quà tặng ý nghĩa dành cho những người bạn, người thân, từ các cặp vợ chồng mới cưới, dự định thả bầu, cho đến các bạn mong con hiếm muộn nhiều năm.

Đọc xong cuốn sách, bạn sẽ hiểu chuyến chu du của chú tinh trùng sẽ phải vượt qua những “cửa ải” nào mới gặp được trứng thành công. Bạn cũng sẽ tự tính được khi nào là “thời điểm vàng” để vợ chồng gần gũi nhau cho tỷ lệ đậu thai cao nhất. Sâu hơn, bạn xác định được khi nào 2 vợ chồng phải đi khám Sản khoa, Nam khoa hoặc khám Hiếm muộn, khi nào có thể “thả tự nhiên”, khi nào cần đến sự hỗ trợ của Y học hiện đại với thụ tinh nhân tạo (IUI) hoặc thụ tinh ống nghiệm (IVF).

Cuốn sách cũng mang đến cho bạn những lời khuyên rất cụ thể về chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể thao, thay đổi thói quen sống tích cực, lành mạnh để vợ chồng bạn có hành trang tốt nhất về sức khỏe và tâm thái để sớm đón con yêu.

Sự đặc biệt của cuốn sách còn ở chỗ, không chỉ thuần cung cấp nội dung kiến thức về sức khỏe, Dược sĩ Quách Thu Trang còn khéo léo lồng ghép các câu hỏi thực hành ngay trong từng phần để giúp bạn đọc tư duy, ghi nhớ kiến thức lâu hơn và áp dụng vào thực tế của bản thân.

Cuốn sách dành tặng 64 trang nhật ký để khuyến khích các cặp vợ chồng thực hành ngay sau khi đọc xong Cuốn sách còn dành tặng 64 trang nhật ký để khuyến khích các cặp vợ chồng thực hành ngay sau khi đọc xong - 64 ngày thay đổi lối sống, sinh hoạt - 64 ngày thay đổi vì con và cũng là 64 ngày thay đổi cuộc đời.

ThS.BS Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phụ trách khoa Sản - Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, hạnh phúc gia đình có nhiều cung bậc khác nhau, trong đó có con là một điều tuyệt vời. Gia đình sẽ thêm ấm áp, gắn kết khi có tiếng khóc cười trẻ thơ.

"Những cặp vợ chồng mong con sẽ đạt được thỏa nguyện khi hội tụ đủ mong muốn, tình yêu thương, sự cố gắng nỗ lực của cả 2 vợ chồng, đôi khi cần đến cả sự hỗ trợ, sẻ chia, giúp đỡ từ những người thân, xã hội và cộng đồng.

Cuốn sách “Gieo mầm hạnh phúc mong con yêu” thật sự là cuốn cẩm nang hữu ích dành cho các ông bố bà mẹ đang mong con, cung cấp các kiến thức về sức khỏe sinh sản dễ hiểu, dễ áp dụng giúp ích rất nhiều cho các cặp vợ chồng trẻ đang khao khát có con", vị chuyên gia cho hay.

Không chỉ mang sứ mệnh giúp cho hành trình tìm con yêu của các cặp vợ chồng được sáng tỏ, thuận lợi, dễ dàng, nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Cuốn sách “Gieo mầm hạnh phúc - Mong con yêu” mang trong mình một sứ mệnh là tiếp sức cho con đường tương lai của các trẻ em nhỏ vùng cao. Theo chia sẻ của Dược sĩ Quách Thu Trang, mỗi cuốn sách bán ra sẽ đóng góp 10.000đ vào dự án thiện nguyện Nuôi em và dự án Sức mạnh 2000. Đây đều là những dự án thiện nguyện ý nghĩa, nhân văn, được xây dựng bài bản, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên khắp cả nước. Không chỉ ấn tượng bởi nội dung bổ ích, cuốn sách còn có điểm nhấn lớn khi người chắp bút là một dược sĩ. Dược sĩ Quách Thu Trang tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội năm 2010. Chị là nhà sáng lập, admin của Cộng đồng Gieo mầm hạnh phúc - một cộng đồng đặc biệt với các thành viên hầu hết là các cặp vợ chồng đang mong có em bé. Sau 3 năm, số thành viên của group đã lên tới hơn 120,000 thành viên, trong đó đã có hơn 6.000 thành viên đón bé thành công, hàng ngàn em bé chào đời.

Dược sĩ Quách Thu Trang - Người con gái "định mệnh" của ngành Dược "Học Dược là tình cờ, nhưng càng về sau, tôi càng biết ơn và trân quý sự sắp đặt tình cờ của số phận ấy. Sau này tôi mới biết, ngày tôi được sinh ra 25-9 cũng chính là ngày “Dược sĩ Thế giới”. Phải chăng là một sự sắp đặt cũng rất tình cờ và đáng yêu của số mệnh?", Dược sĩ Quách Thu Trang chia sẻ.

" Có duyên được làm việc, đồng hành, hỗ trợ cho các cặp vợ chồng đang mong con, hiếm muộn, tôi thấy mình may mắn thật sự. May mắn vì được sống có ý nghĩa, được học tập và rèn luyện không ngừng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. May mắn vì được đem những kiến thức, những kinh nghiệm của mình chia sẻ, giúp cho các cặp đôi có phương pháp để thân khỏe, tâm an, sớm đón tin vui. May mắn vì mỗi ngày cảm nhận được sự ấm áp và niềm vui khi nhận được những tin nhắn “báo bầu”, những que 2 vạch đỏ chót trong niềm hân hoan khôn xiết của những ông bố, bà mẹ lần đầu được lên chức .", Dược sĩ Quách Thu Trang - tác giả cuốn sách chia sẻ.