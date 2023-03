Viện Nghiên cứu Hán Nôm tìm thấy 14 cuốn sách cổ bị thất lạc

Danh sách 14 quyển tìm được gồm: Ức Trai Phi Khanh thi văn tập (ST.260), Hoa Nghiêm ngoại truyện (ST.1907) và Dịch kinh đại toàn tiết yếu (ST.1450), Thuỵ Phương linh từ sự tích (ST.366), Phật Thánh chân kinh (ST.1301), Vạn quyển trân tàng quy tính mệnh (ST.1908), Tòng nhân khoa (ST.10202), Luận tang sự (ST.10203), Kim quyết hoá thân (ST.10204), Tử vi (ST.10207), Nhất hộ áp quái ( ST.10208), Tăng quảng thư (ST.10209), Tạ thuỷ phù khoa (ST.10210), An long khoa (ST.10211). (Ảnh VNCHN) Nguyên nhân thất lạc sách cổ được Viện Nghiên cứu Hán Nôm đưa ra là do có sự lẫn lộn sách trong kho ST. (Ảnh: VTC) Vì trong quá trình thực hiện nghiệp vụ bảo quản và tu bổ kéo dài nhiều năm đối với số lượng tài liệu lớn, lại ở một không gian kho nhỏ, thiếu giá để sách, khiến cho kho ST bị phân tán, các ký hiệu sách không liền mạch, không được đặt tại một khu vực cố định riêng, dẫn đến tình trạng khó kiểm soát. (Nguồn ảnh: Từ điển Văn học Bộ mới) Quá trình kiểm kê và bàn giao kho ST trong các năm 2005 và 2013 không đảm bảo đúng quy trình, vì không đánh dấu vào sổ đăng ký cá biệt. Người được giao quản lý chìa khoá kho sách đã thiếu chặt chẽ trong việc phân quyền đóng mở cửa kho. Trong thông cáo vừa được đưa ra, Viện Nghiên cứu Hán Nôm khẳng định: Sự việc mất/thất lạc và hư hại tài liệu là tổn thất lớn đối với kho sách Hán Nôm nói riêng, với văn hiến cổ điển Việt Nam nói chung. Tập thể và cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm trước sự việc này. Viện cho biết cơ quan công an đang điều tra làm rõ sự việc với các sách đã báo mất. Trong khi đó, Viện cũng sẽ sớm thực hiện tổng kiểm kê toàn bộ tài liệu Hán Nôm một lần nữa để sắp xếp, chỉnh lí lại kho sách, đóng dấu kiểm kê vào từng đơn vị tài liệu. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phân công, Viện Nghiên cứu Hán Nôm (VNCHN) bảo quản các tài liệu Hán Nôm, trong đó có 2 nhóm tài liệu chủ yếu là sách Hán Nôm gồm 34.014 quyển đã được ghi trong sổ đăng ký cá biệt và thác bản văn bia gồm 58.357 đơn vị. Từ cuối năm 2022, nhân sự của Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã hai lần lên tiếng về tình trạng thất lạc, hư hại sách. Viện trải qua nhiều lần tổng kiểm kê, rà soát. Nhằm bảo quản các tài liệu quý hiếm, tài liệu gốc đều được lưu tại Phòng Bảo quản. Viện tổ chức phục vụ bạn đọc nghiên cứu chủ yếu thông qua bản photocopy. Bạn đọc muốn tiếp cận tài liệu gốc cần có phê duyệt bằng văn bản của lãnh đạo Viện. >>>Xem thêm video: Viện nghiên cứu Hán Nôm đang tìm kiếm 25 cuốn sách cổ biến mất khỏi kho lưu trữ (Nguồn: THDT).

Danh sách 14 quyển tìm được gồm: Ức Trai Phi Khanh thi văn tập (ST.260), Hoa Nghiêm ngoại truyện (ST.1907) và Dịch kinh đại toàn tiết yếu (ST.1450), Thuỵ Phương linh từ sự tích (ST.366), Phật Thánh chân kinh (ST.1301), Vạn quyển trân tàng quy tính mệnh (ST.1908), Tòng nhân khoa (ST.10202), Luận tang sự (ST.10203), Kim quyết hoá thân (ST.10204), Tử vi (ST.10207), Nhất hộ áp quái ( ST.10208), Tăng quảng thư (ST.10209), Tạ thuỷ phù khoa (ST.10210), An long khoa (ST.10211). (Ảnh VNCHN) Nguyên nhân thất lạc sách cổ được Viện Nghiên cứu Hán Nôm đưa ra là do có sự lẫn lộn sách trong kho ST. (Ảnh: VTC) Vì trong quá trình thực hiện nghiệp vụ bảo quản và tu bổ kéo dài nhiều năm đối với số lượng tài liệu lớn, lại ở một không gian kho nhỏ, thiếu giá để sách, khiến cho kho ST bị phân tán, các ký hiệu sách không liền mạch, không được đặt tại một khu vực cố định riêng, dẫn đến tình trạng khó kiểm soát. (Nguồn ảnh: Từ điển Văn học Bộ mới) Quá trình kiểm kê và bàn giao kho ST trong các năm 2005 và 2013 không đảm bảo đúng quy trình, vì không đánh dấu vào sổ đăng ký cá biệt. Người được giao quản lý chìa khoá kho sách đã thiếu chặt chẽ trong việc phân quyền đóng mở cửa kho. Trong thông cáo vừa được đưa ra, Viện Nghiên cứu Hán Nôm khẳng định: Sự việc mất/thất lạc và hư hại tài liệu là tổn thất lớn đối với kho sách Hán Nôm nói riêng, với văn hiến cổ điển Việt Nam nói chung. Tập thể và cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm trước sự việc này. Viện cho biết cơ quan công an đang điều tra làm rõ sự việc với các sách đã báo mất. Trong khi đó, Viện cũng sẽ sớm thực hiện tổng kiểm kê toàn bộ tài liệu Hán Nôm một lần nữa để sắp xếp, chỉnh lí lại kho sách, đóng dấu kiểm kê vào từng đơn vị tài liệu. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phân công, Viện Nghiên cứu Hán Nôm (VNCHN) bảo quản các tài liệu Hán Nôm, trong đó có 2 nhóm tài liệu chủ yếu là sách Hán Nôm gồm 34.014 quyển đã được ghi trong sổ đăng ký cá biệt và thác bản văn bia gồm 58.357 đơn vị. Từ cuối năm 2022, nhân sự của Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã hai lần lên tiếng về tình trạng thất lạc, hư hại sách. Viện trải qua nhiều lần tổng kiểm kê, rà soát. Nhằm bảo quản các tài liệu quý hiếm, tài liệu gốc đều được lưu tại Phòng Bảo quản. Viện tổ chức phục vụ bạn đọc nghiên cứu chủ yếu thông qua bản photocopy. Bạn đọc muốn tiếp cận tài liệu gốc cần có phê duyệt bằng văn bản của lãnh đạo Viện. >>>Xem thêm video: Viện nghiên cứu Hán Nôm đang tìm kiếm 25 cuốn sách cổ biến mất khỏi kho lưu trữ (Nguồn: THDT).