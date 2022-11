Giải mã 6 cuốn sách kỳ lạ nhất lịch sử nhân loại

1. Codex Seraphinianus: được viết bằng một loại ngôn ngữ mà không ai hiểu được và chứa đầy các hình minh họa về những điều siêu thực, bất khả tri, Codex Seraphinianus có thể là cuốn bách khoa toàn thư kỳ lạ nhất trên thế giới. (Nguồn: Parigi Books) Khi kiến trúc sư người Ý Luigi Serafini xuất bản cuốn sách vào năm 1981, ông đã trình bày nó như một công trình khoa học thực tế. Tuy nhiên, nhìn vào mớ “hổ lốn” kỳ dị của các tấm hình, người ta chỉ thấy rằng Codex Seraphinianus là bất cứ điều gì ngoài khoa học. (Nguồn: Open Culture) 2. Cuốn sách Soyga: nhà toán học John Dee là một người đặt niềm tin vững chắc vào cả khoa học và sự huyền bí. Ông đã tích lũy một lượng lớn kiến thức từ thư viện lớn nhất ở London, nhưng cuốn sách ẩn danh mà ông chú ý nhất chính là cuốn sách Soyga. (Nguồn: bbc.com) Cuốn sách là một câu đố hóc búa với trên 40.000 chữ bao trùm các trang của nó, nhưng chúng được sắp xếp theo một cách thức khó hiểu. (Nguồn: ren.tv) 3. Biên niên sử Prodigiorum Ac Ostentorum: cuốn sách này được viết vào năm 1557 bởi nhà nhân văn học người Pháp Conrad Lycosthenes. Được xem như một quyển bách khoa toàn thư, cuốn sách ghi chép những sự kiện xảy ra ở thế giới bên kia kể từ thời Adam và Eva. (Nguồn: Internet Achive) Nhưng trong khi cuốn bách khoa toàn thư Seraphinianus là một cuốn sách giả tưởng, biên niên sử của Lycosthenes lại tương đối thực tế. Biên niên sử của Lycosthenes cực kỳ chi tiết và có hơn 1.000 hình ảnh minh họa về các hiện tượng được mô tả. (Nguồn: Sotheby’s) 4. The Ripley Scrolls: khi Isaac Newton bắt đầu tập trung nghiên cứu thế giới huyền bí của giả kim thuật, ông đã dành phần lớn thời gian vào các tác phẩm của George Ripley. Không nghi ngờ gì nữa, ông ta chắc chắn là con người bí ẩn được biết như là tác giả của The Ripley Scrolls. (Nguồn: Christie’s) Mặc dù phiên bản gốc của The Ripley Scrolls đã bị mất theo thời gian, một số nghệ sĩ vào thế kỷ 16 đã tạo ra bản sao các tác phẩm giả kim, và 23 cuốn trong số đó vẫn còn tồn tại. (Nguồn: Apollo Magazine) 5. Câu chuyện về những cô gái Vivian: suốt thời gian Henry Darger làm công việc của một người gác cổng ở trung tâm thành phố Chicago, không ai biết rằng ông đang bí mật viết một trong những cuốn truyện kỳ lạ và phức tạp nhất mọi thời đại. (Nguồn: DanViet) Khi ông qua đời vào năm 1973, chủ nhà của Darger đã phát hiện ra một bản thảo dài 15.000 trang có nhan đề Câu chuyện về những cô gái Vivian trong cái được gọi là Cõi vô định, của cơn bão chiến tranh Glandeco-Angelinian, gây ra bởi cuộc nổi loạn nô lệ trẻ em. (Nguồn: cuny.edu) 6. Dancing Lessons for the Advanced in Age (Các bài học khiêu vũ cho người cao tuổi: được viết vào năm 1964 bởi Bohumil Hrabal. Nó kể một câu chuyện về một ông già đi đến 6 người phụ nữ đang tắm nắng giữa thành phố và bắt đầu nói về những điều đã xảy ra trong cuộc sống của ông. (Nguồn: Wikipedia) Điều này nghe có vẻ như một tác phẩm văn học bình thường, ngoại trừ một điều: toàn bộ cuốn sách chỉ có một câu. (Nguồn: nyrb.com) Mời quý độc giả xem video: Sách lậu tràn lan trên thị trường | VTV24.

